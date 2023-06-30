عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مليون و200 ألف حاج.. صحن الحرم يمتلئ بأكبر طاقة في صلاة الجمعة

صلاة الجمعة من الحرمين
صلاة الجمعة من الحرمين

شهد المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى اليوم تدفق أعداد كثيفة من المصلين من حجاج بيت الله الحرام، لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، في أجواء إيمانية خاشعة وفي ظل منظومة خدمات هيأتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .

أعداد كثيفة بصلاة الجمعة 

ووفرت الرئاسة الخدمات المتكاملة لحجاج بيت الله الحرام من غسيل وتطهير وتعقيم المسجد الحرام وجنباته عبر 4000 عامل وعاملة، مدعومين بأدوات التقنية الحديثة من الروبورتات الذكية، والتعقيم بالبخار الجاف للهواء والأسطح في وقت واحد وبسرعة عالية وبشكل فعال .

وتم تهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام، وتنظيم الدخول من وإلى المسجد الحرام، كما وفرت المصاحف بأحجام مختلفة، وبلغات متعددة، وتوزيع أجهزة الترجمة الفورية لخطبة الجمعة، كما جهزت 5000 عربة عادية، إضافة إلى3000 عربة كهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة، إلى جانب خدمات التنقل والخدمات المقدمة على أبواب المسجد .

كما تم توزيع عبوات ماء زمزم المبردة، كما جندت 800 عامل لتوزيع ماء زمزم المبارك على المصلين في أرجاء المسجد الحرام، فيما وُزعت 4500 حافظة ماء زمزم في أرجاء المسجد الحرام، يستهلك من خلالها قرابة 500 ألف لتر من مياه زمزم.

مليون ومائتي ألف مصل

وكان قد أعلن  الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن أكبر عدد من المصلين اليوم الجمعة بعد الجائحة، منوهًا بأن المصلين اليوم، بلغ عددهم ما يزيد عن مليون ومائتي ألف مصل وحاج في الحرمين الشريفين وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وأوضح أنه تم استقبال مليون ومائتي ألف مصل بالحرمين الشريفين، وتقديم كافة الخدمات وأفضلها وأرقاها وتهيئة الأجواء الملائمة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، لافتًا إلى أنه تم توفير كافة الإمكانات البشرية والآلية، حيث قام 400 مشرف بمراقبة الأعمال الميدانية والتي يقوم بها 4000 عامل وعاملة، لغسل المسجد الحرام 10 مرات.

كما تم تخصيص 800 عامل لتوزيع الماء المبارك، وتم توزيع أكثر من مليوني عبوة ماء زمزم، فيما وُزعت 4500 حافظة ماء زمزم في أرجاء المسجد الحرام، يستهلك من خلالها حوالي 500 ألف لتر، فضلاً عن أنه تم وضع خطط ميدانية لتهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام وتنظيم دخول وخروج القاصدين عبر الأبواب والسلالم الكهربائية، وتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والمعتمرين إلى صحن الطواف، كما استعدت الرئاسة لحج هذا العام بكادر وظيفي هو الأعلى والأكبر في تاريخها، حيث وصل مجموع القوى العاملة في الحرمين الشريفين إلى 14 ألف موظف وموظفة، وعامل وعاملة، من المؤهلين تأهيلاً كاملاً.

مليون و200 ألف مصل وحاج المسجد الحرام الكعبة المسجد النبوي الحرمين أعداد كثيفة بصلاة الجمعة صلاة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

10 أيام راحة.. حقيقة مد إجازة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

شهيدة العلم.. أداء صلاة الجنازة على الطالبة الإندونيسية عقب صلاة الجمعة بالأزهر

إمام عاشور يتلاعب بكبار الدوري| بيراميدز يدخل الصفقة.. الأهلي يبتعد.. والزمالك يُمنِي نفسه

لتخفيض الأسعار .. حقيقة الاتجاه لاستيراد السجائر

20 مليار دولار.. ضربة قاصمة للسويد بعد حرق المصحف والمقاطعة الإسلامية

ترشيحاتنا

الباص وقف فجأة.. إصابة 5 سياح إيطاليين أمام فندق مينا هاوس بالهرم

يواجهان عقوبة السجن.. الاتحاد الكرواتي يعلق على اتهام مودريتش ولوفرين بشهادة زور

أقر الوصاية على عرش فاروق.. محطات في حياة محمد توفيق رئيس وزراء مصر

طليقها أهان كرامتها وعايزة ترجعله.. كواليس إنهاء شاب حياة شقيقته بأوسيم

انفوجراف.. إقليم الاسكندرية يتحكم في 60% من تجارة مصر

الزمالك اليوم.. عودة إمام عاشور.. أوسوريو يطلب صفقتين قبل البطولة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في منتصف الليل.. تمساح يتسلل إلى منزل عائلة أمريكية| صور

سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة.. رقم خرافي

رموز القوة الناعمة يتقدمون صفوف ثورة 30 يونيو.. صور

احذر.. هذه الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بـ الخرف

فيديو

رد فعل شيخ الأزهر وأمريكا بعد السماح بحرق المصحف.. فيديو جراف

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ