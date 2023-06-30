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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الباص وقف فجأة.. إصابة 5 سياح إيطاليين أمام فندق مينا هاوس بالهرم

صدى البلد

تسبب حادث تصادم امام فندق مينا هاوس بالهرم في إصابة ٥ سياح ايطاليين بكدمات وجروح طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.


تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام فندق مينا هاوس.


انتقل مأمور قسم الهرم إلى محل البلاغ وتبين بالفحص توقف حافلة تقل فوج سياحي بشكل مفاجئ ما أسفر عن إصابة ٥ سياح يحملون الجنسية الإيطالية بعد اندفاعهم للامام

تم نقل المصابين إلى مستشفى خاص بالمعادي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة واحاله للنيابة العامة للتحقيق. 

الجيزة الباص وقف فجأة فندق مينا هاوس الهرم

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