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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستشار وزير الثقافة ينعي إيهاب أبوزيد: ترك بصمات لامعة في تاريخ الإعلام

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الجليل

حرص الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، على نعي المخرج إيهاب أبو زيد رئيس قنوات النهار الفضائية، الذي وافته المنية اليوم الجمعة 30 يونيو. 

وقال دكتور خالد عبد الجليل، إن الراحل إيهاب أبو زيد، كان له دور فعال في تطوير البرامج التليفزيونية وترك بصمات لامعة ستخلد في تاريخ الإعلام المصري.

 

وفاة إيهاب أبو زيد

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 30 يونيو، المخرج إيهاب أبو زيد رئيس قنوات النهار الفضائية، بعد إصابته بأزمة قلبية. 

 

جنازة إيهاب أبو زيد

شُيع منذ قليل صلاة الجنازة علي المخرج إيهاب أبو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، إثر إصابته بأزمة قلبية.  

وأقيمت صلاة الجنازة داخل مسجد فاطمة الشربتلي، بمنطقة التجمع الخامس، قبل تشييع جثمان المخرج إيهاب أبو زيد إلي مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وحضر صلاة الجنازة، الإعلامي عمرو الليثي  وعدد من الأهالي والأصدقاء.

 

إيهاب عبد الجليل

وشغل "أبو زيد" عدة مناصب منهم بينها رئيسا لقناة المحور، ثم المدير التنفيذي لقناة DMC ومديرا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وله خبرة كبيرة في مجال إخراج البرامج التليفزيونية تمتد لأكثر من عشرين عامًا فى مصر والوطن العربى عبر تاريخه المهني.

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