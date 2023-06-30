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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسام راضي : برنامج الغذاء العالمى يعتمد 431 مليون دولار لصالح مصر

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي ومحافظ البنك المركزي

استقبل بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي الذي شارك في فعاليات الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بروما والتى تناولت اعتماد المجلس للخطة الإستراتيجية للبرنامج لصالح مصر لفترة خمس سنوات قادمة ٢٠٢٣-٢٠٢٨ بقيمة ٤٣١ مليون دولار أمريكي.

كما التقى محافظ البنك المركزي مع  سيندي ماكين، الرئيس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بمقره الرئيسي حيث تم مناقشة شراكة التعاون المثمرة بين الجانبين ونشاط عمل البرنامج في مصر، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي لصغار المزارعين وتقديم الدعم الفني، حيث أكدت السيدة ماكين على اعتزاز البرنامج بالدور الذي تقوم به مصر في دعم عمل البرنامج خاصة في ظل الأزمات الإنسانية المتتالية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.

وقد القى حسن عبد الله كلمة مصر شارحاً الجهود التى تقوم بها الدولة فى مجالات نشاط برنامج الغذاء العالمى فى مصر وكذلك فى اطار خطته القادمة التى تبلغ قيمتها حوالي ٤٣١ مليون دولار ويتم تنفيذها بالتعاون وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، حيث تركز الخطة على دعم القطاع الزراعي وتعزيز الشمول المالي، ودعم صغار المزارعين وتمكين المرأة في المناطق الريفية وتقديم الدعم للاجئين في مصر، حيث تتوائم أهداف الخطة مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية، وتركز على دعم مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري.

كما أكد بسام راضي أن الخطة الجديدة لبرنامج الغذاء العالمى تعكس عمق الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد التي تربط مصر ببرنامج الغذاء العالمى ، والذي يعد واحد من أكبر المنظمات الدولية المنخرطة في دعم الجهود الإنسانية والامن الغذائى في العالم، موضحاً ان السفارة قامت خلال الفترة الماضية بشرح وافى ومنتظم لاعضاء المجلس التنفيذي لما تقوم به السلطات المصرية من جهود حثيثة في التعامل مع تدفق عشرات الالاف من النازحين من الاخوة السودانيين عبر الحدود الجنوبية لمصر بعد اندلاع ازمة السودان، وهو الامر الذي كان محل اشادة جميع الوفود المشاركة في جلسة المجلس التنفيذي لتحمل مصر تلك المسؤولية الانسانية ومن ثم ضرورة دعم السلطات المصرية من قبل مؤسسات المجتمع الدولى.

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