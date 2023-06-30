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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موجودة من 4.6 مليار سنة.. قصة اليوم العالمي للكويكبات 2023

كويكب
كويكب

يحتفي العالم اليوم، الجمعة 30 يونيو، باليوم العالمي للكويكبات، وهو حملة توعوية سنوية تم اعتمادها رسميًا من قبل الأمم المتحدة في عام 2016. ويهدف هذا الحدث إلى توعية الناس حول مخاطر اصطدام الكويكبات بالأرض والتي يمكن أن تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

 ويسعى اليوم العالمي للكويكبات إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية كوكبنا وعائلاتنا ومجتمعاتنا وأجيال المستقبل من هذه المخاطر.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، يقام يوم الكويكبات سنويًا بالتزامن مع ذكرى أخطر حدث للكويكبات مرتبط بتاريخ الأرض الحديث - حادثة تونغوسكا في سيبيريا الروسية. 

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اليوم العالمي للكويكبات

وكانت حادثة تونغوسكا عبارة عن انفجار هائل حدث في 30 يونيو عام  1908 بالقرب من نهر  پودكامينايا تونغوسكا بوسط سيبيريا، ويفترض أن ذلك الانفجار نتج عن اصطدام كويكب قطره حوالي (50 -100 متر) وتقدر طاقة الانفجار بألف مرة أقوى من القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما باليابان.

وأصدر مؤسسو يوم الكويكبات العالمي إعلان 100X - وهو يدعو إلى زيادة معدل اكتشاف الكويكبات بمقدار 100,000 (أو 100x) سنويًا خلال السنوات العشر القادمة لأن المعدل الحالي للكويكبات المكتشفة التي يمكن أن تصطدم بالأرض منخفض جدًا، حيث يتوقع ان أكثر من مليون كويكب يمكن أن تضرب كوكبنا ؛ ومع ذلك ، تم إكتشاف حوالي واحد بالمائة فقط منها، لذلك يناشد الإعلان بذل مزيد من الجهود في هذا الصدد. 

ما هي الكويكبات ؟

والكويكبات هي بقايا صخرية من تكوين النظام الشمسي قبل 4.6 مليار سنة. تدور حول الشمس، تتكون الكويكبات بشكل أساسي من المعادن والصخور ، بينما تتكون المذنبات من الغبار والجليد.، لذلك يمكن أن تكون الأحجار النيزكية التي يتم العثور عليها بين الفينة والأخرى شظايا من مذنب أو كويكب.  

بشكل عام تتم مراقبة الكويكبات التي يتقاطع مدارها مع مدار الأرض ويشمل ذلك برنامج الأجسام القريبة من الأرض التي قد تشكل خطراً باصطدامها بكوكبنا وتعتبر الرادارات ذات قيمة عالية في اكتشاف ومراقبة إمكانية الاصطدام، حيث يتم تحديد شكل الكويكبات وحجمها وعمل محاكاة من خلال الحاسوب لمدارها وسرعتها وكتلتها.

العلماء بإمكانهم زيادة معرفتهم حول مدار الكويكبات ودورانها المحوري وحجمها وشكلها و تركيز المعدن فيها من خلال برامج المسح والبحث واستكشاف الأجسام  القريبة من الأرض.

اصطدام كويكب الانفجار الأرض

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