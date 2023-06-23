إطلاق اسم مهندس أردني على كويكب في الفضاء.. ما القصة؟

قرَّر الاتحاد الفلكي الدولي إطلاق اسم الفلكي الأردني المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي على أحد الكويكبات الذي كان يطلق عليه الرمز (آر أس 2001) ليصبح (عودة)، وذلك تقديرا لجهوده في إنشاء شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك وإدارة مرصد الختم الفلكي في صحراء أبوظبي.

وبحسب بيان صدر عن مركز الفلك الدولي في أبوظبي، قال المهندس عودة إنَّ شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك عبارة عن شبكة قام بتأسيسها عام 2017 وتتكون من ثلاث محطات منتشرة في صحراء أبوظبي الإماراتية، وتقوم بتصوير الشهب التي تظهر في السماء بشكل آلي وتقوم بتحليل مدارات هذه الشهب وتحديد مصدرها، وما زالت تعمل حتى الآن وساهمت باكتشاف 12 زخة شهابية جديدة تم توثيقها من قبل الاتحاد الفلكي الدولي.

وأضاف بحسب وكالة الأنباء الأردنية أنَّه قام بالمشاركة مع فريق من المهتمين بإنشاء مرصد الختم الفلكي عام 2021 واستمر تطوير المرصد إلى أن أصبح أول مرصد يعمل بطريقة آلية في المنطقة، وأسهم برصد العديد من الظواهر الفلكية المميزة، ورصد وتحليل الكويكبات، خاصة المكتشف منها حديثا.

وأشار إلى العديد من الأعمال والأبحاث التي نفذها في مجالات رؤية الهلال وحساب مواقيت الصلاة، وتأسيس المشروع الإسلامي لرصد الأهلة عام 1999، والذي يقوم منذ ذلك الحين برصد الأهلة بشكل شهري، وكذلك نشر النتائج على موقع مركز الفلك الدولي بشكل مستمر، بالإضافة إلى جهوده في توضيح الحقائق حول رؤية أهلة بدايات الأشهر الهجرية.

وعودة عضو في العديد من المؤسسات العربية والعالمية، ومنها الجمعية الفلكية الأردنية والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وجمعية الإمارات للفلك ومنظمة الشهب الدولية والجمعية الأميركية لرصد النجوم المتغيرة، وهو عضو عامل في الاتحاد الفلكي الدولي.

يذكر أنَّ الاتحاد الفلكي الدولي هو أعلى جهة فلكية عالمية، والمسؤول عن تسمية الأجرام السماوية، ويضم في عضويته علماء الفلك وحملة شهادة الدكتوراه في علم الفلك أو ما يعادلها.

