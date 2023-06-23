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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. ارتفاع في درجات الحرارة خلال توقعات طقس الأسبوع الجاري

صدى البلد

يتوقع خبراء الأرصاد في الأردن أن الأجواء اليوم الجمعة، صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفقا لوكالة بترا .

ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا .

ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 16، وفي مرتفعات الشراة 28 - 17، وفي مناطق البادية 36 - 21، وفي مناطق السهول 32 - 20، وفي الأغوار الشمالية 37 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 25، وفي البحر الميت 38 - 24، وفي خليج العقبة 39 - 26 درجة مئوية.

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