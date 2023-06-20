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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في يومه العالمي.. ربع سكان الأردن من اللاجئين| تفاصيل

الأردن - علم
الأردن - علم

أفادت قناة المملكة الأردنية بأن الأردن يستضيف نحو 3.7 ملايين لاجئ من 49 دولة، محذرة من تبعات تراجع دعم المجتمع الدولي للاجئين والدول المستضيفة لهم. 

يأتي ذلك في ظل الاحتفال باليوم العالمي للاجئين. 

ويعيش في الأردن 740762 لاجئا مسجلا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى الرابع من حزيران 2023.

كما يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن المسجلين لدى أونروا نحو 2.4 ملايين لاجئ، وذلك حتى نهاية العام الماضي، وتعتمد دائرة الشؤون الفلسطينية 13 مخيما للاجئين الفلسطينيين في الأردن، لكن أونروا تعترف بعشرة مخيمات فقط.

ويستضيف الأردن قرابة 61 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 660 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، وهناك أيضا 12771 من اليمن، و5171 من السودان، و587 من الصومال.

وفي تصريحات صحيفة له؛ قال المتحدث باسم المفوضية في الأردن مشعل الفايز لـ"المملكة"، إن الأردن يستضيف لاجئين من 48 دولة.

وأضاف : وعند إضافة بيانات المفوضية إلى بيانات أونروا، فإن الأردن يستضيف لاجئين من 49 دولة، يشكلون نسبة 1:4 من سكان الأردن، وفق تقرير الاتجاهات العالمية 2023 الصادر عن المفوضية منتصف الشهر الحالي، أي أن نحو ربع سكان الأردن من اللاجئين.

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