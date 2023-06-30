جمعت أكثر من مليار دولار تمويلات.. حكاية Inflection AI المنافسة الجديدة لـOpenAI

يتطور عالم الذكاء الاصطناعي (AI) بسرعة مذهلة، كل الشركات ذات الأسماء الكبيرة واللامعة في مجال التكنولوجيا تتسابق فيما بينها للوصول لنموذج أقرب ما يكون لاستجابات إنسان حقيقي، ومؤخرا بدأت شركات ناشئة تدخل حلبة السباق.

وفقا لتقرير موقع gizmochina أعلنت اليوم شركة Inflection AI ، وهي شركة وليدة تأسست قبل عام واحد فقط، أنها نجحت في جمع 1.3 مليار دولار من التمويل، وتضم قائمة الممولين أسماء بارزة ومهمة منها "مايكروسوفت" Microsoft و"إنفيديا" Nvidia، ويؤكد هذا الاستثمار الكبير على الاهتمام المتزايد والثقة الكبيرة في إمكانات Inflection AI لإحداث ثورة في مشهد الذكاء الاصطناعي الحالي.

الذكاء الاصطناعي

تقوم شركة Inflection AI بإنشاء منتجات AI مخصصة تساعد المستخدمين، وتهدف Inflection AI ، ، إلى تطوير منتجات AI الموجهة للمستهلكين ، ووضع نفسها كمنافس مباشر لشركة OpenAI وهي بنسبة كبيرة تستطيع أن تكون ندا قويا وغريما لا يستهام به أمام "أوبن إيه آي" التي اخترعت "تشات جي بي تي" خاصة وأن من ضمن مؤسسيها مصطفى سليمان ، أحد مؤسسي Google DeepMind وريد هوفمان ، المؤسس المشارك لـ LinkedIn .

حققت الشركة بالفعل نجاحًا كبيرًا في السوق مع إطلاق برنامج ، Pi وهو روبوت دردشة ظهر لأول مرة الشهر الماضي، مدعومًا بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي على غرار ما يقدمه ChatGPT ، يُشرك Pi المستخدمين في حوار تفاعلي ، مما يمكنهم من طرح الأسئلة وتقديم الملاحظات على ردود الروبوت.

من ضمن أهداف Inflection AI إنشاء منتجات ذكاء اصطناعي مخصصة تساعد الأفراد في مهام حياتية مثل التخطيط والجدولة وجمع المعلومات.

الذكاء الاصطناعي

يقع مقر شركة Inflection AI في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا ، ويضم الفريق ما يقرب من 35 متخصصًا. في وقت سابق من 2023 جمعت الشركة 225 مليون دولار في جولتها التمويلية الأولى ، وجذبت استثمارات من شركتي رأس المال الاستثماري المعروفين Greylock و Microsoft ، بالإضافة إلى ريد هوفمان نفسه.

كشفت Inflection AI عن نموذجها ، Inflection-1 ، الذي يشكل الأساس لـ Pi الشات بوت وتؤكد الشركة أن أداءها يفوق أداء معظم نماذج اللغة الحالية ، مما يجعلها رائدة في هذا المجال.

أكد مصطفى سليمان ، الرئيس التنفيذي لشركة Inflection AI على الخطط التوسعية للشركة مع زيادة رأس المال ، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص جزء كبير من هذه التمويلات لتطوير القدرات الحسابية لنماذج اللغة الأساسية التي يقوم عليها فكرة روبوت الدردشة.

كشف سليمان خلال مؤتمر Collision أن الشركة تهدف إلى إنشاء مجموعة حوسبة تضم حوالي 22000 شريحة من Nvidia H100 ، تتميز بقوة حوسبة تقدر بثلاث أضعاف تلك المستخدمة في تدريب نموذج GPT4 المبني عليه "تشات جي بي تي" ستسمح هذه البنية التحتية المحسّنة لـ Inflection AI بإنشاء منتجات ذكاء اصطناعي بقدرات متطورة جدا عن تلك الموجودة حاليا.

أدى النجاح الأخير الذي حققته ChatGPT من OpenAI إلى إثارة قدر كبير من الجدل داخل قطاع التكنولوجيا والالتفات لقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعد الثورة الحقيقة والنقلة التالية في عالم التقنيات وذلك بإجماع آراء كل المختصين.

نتيجة لذلك ، شهد القطاع زيادة في اهتمام المستثمرين خلال الأشهر القليلة الماضية. تُظهر جولة التمويل الكبيرة لـ Inflection AI وخططها الطموحة لتطوير الذكاء الاصطناعي مدى الاهتمام والزخم الذي تحظى به هذه التقنية. مع استمرار الشركة في توسيع قدراتها وعروضها ، يحمل مستقبل الذكاء الاصطناعي وعدًا كبيرًا لكل من الشركات والمستهلكين على حدٍ سواء.