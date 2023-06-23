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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تجعلك فنان محترف.. كوالكوم تتيح أداة ذكاء اصطناعي تحول الشخبطة للوحات فنية

Qualcomm
Qualcomm

يحلم الكثير من الأطفال أن يكونوا فنانين يرسمون لوحات على غرار الفنانين الحقيقين ولكن بسبب عدم الموهبة تظل هذه الأمنية مجرد حلم، ولكن الآن مع أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدةن يمكنك أن تكون فنان على طريقتك.

وفقا لتقرير موقع "ديلي ميل" البريطانية قد تصبح هذه الأحلام ممكنة قريبًا ، مع طرح شركة "كوالكوم" Qualcomm للرقائق الإلكترونية والمعالجات أداة يمكن لأداة جديدة يمكنها تحويل رسومات بسيطة وسيئة  إلى روائع بفضل قوة الذكاء الاصطناعي (AI).

Qualcomm 

كشفت عملاق التكنولوجيا الأمريكية "كوالكوم" النقاب عن برنامج ControlNet الذي وصف بأنه سيغير قواعد اللعبة في مجال الذكاء الاصطناعي، بؤرة التنافس الجديدية بين كل شركات التكنولوجيا، والذي يحول مطالبات الصور إلى ما تريد في غضون 12 ثانية.

على عكس العديد من النماذج الأخرى التي سبقته مثل Adobe AI Firefly من شركة أدوبي أداة ControlNet لا تحتاج إلى الإنترنت لتعمل ويمكن أن تصبح قريبًا تطبيقًا يمكنك تنزيله على الهاتف المحمول.

Qualcomm 

على الرغم من أنه لم يتم إصداره بعد للجمهور والعامة، إلا أن الشركة تزعم أن إنتاج الصور هنا سيكون خاصًا وشخصيا بشكل كامل، مع عدم وجود بيانات مخزنة احتياطية في التخزين السحابي لتقوم بابتكار الرسومات.

قال متحدث باسم شركة  كوالكوم: "لقد أحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي ثورة في العالم ، حيث قوض الطرق التقليدية لإنشاء المحتوى، تسمح ControlNet للمستخدمين بإدخال وصف نصي لصورة يريدونها أو صورة لشكل الفكرة التي يريدها ثم تقوم الأداة  في العملية التوليدية."

تأتي أداة ControlNet لتكون وسط العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي المماثلة والتي يشار إليها عادةً باسم نماذج تحويل اللغة إلى رؤية (LVMs). تدمج هذه الأدوات كلها مشفر صورة ومشفّر نص لقراءة الإرشادات التي يقدمها المستخدم ، قبل إنتاج محتوى جديد.

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في حين أن ControlNet ليست متاحة للاستخدام العام حتى الآن، تظهر العروض التوضيحية أنها يمكن أن تنتج عملًا فنيًا من المطالبات النصية وإدخال صور مهما بدت ركيكة وسيئة أو يمكنك إنشاء محتوى من خلال الكلمات والصور معا.

يمكن أن تكون الصور المختارة أي شيء من الرسومات الشخصية إلى الصور الفوتوغرافية ، بينما يمكن أن تشير مدخلات النص إلى مواصفات الصورة التي يريدها المستخدم والتي يجب أن يستخدمها الذكاء الاصطناعي لإنتاج نسخة جديدة.

كوالكوم Qualcomm الذكاء الاصطناعي ControlNet أدوبي

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