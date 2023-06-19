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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج كوالكوم وبطارية 5000 مللي أمبير.. أفضل موبايل أوبو Oppo لمحدودي الدخل

هاتف أوبو Oppo A76
هاتف أوبو Oppo A76

يعد هاتف Oppo A76 واحدا من أفضل هواتف الشباب ومحدودي الدخل التي أطلقتها شركة  من شركة Oppo أوبو الصينية في الفترة الأخيرة، حيث يتميز الهاتف بعدد من المواصفات الرائعة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، وكاميرا متميزة وشاشة فائقة الدقة وبطارية كبيرة. 

 

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A76  في السوق المصرية بسعر يبدأ من 6 آلاف و 650 جنيها مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف أوبو Oppo A76 بشاشة مقاومة للمياه والغبار عالية الدقة من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، وجودة + FHD ، ودقة 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث متوسط  90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف. 

 

ويقدم هاتف أوبو Oppo A76  كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل مع ميزات HDR و panorama وفلاش LED في الخلف وتسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويعمل هاتف أوبو Oppo A76 بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكيةمع وحدة معالجة رسوميات من نوع Adreno 610 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع  UFS 2.1 وبسعة 128 جيجابايت.   

 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A76 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط ، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، مع ألوان الأزرق والأسود، مع تقنية GPS ، وبلوتوث Bluetooth 5.0 .

 

 

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