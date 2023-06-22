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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل سامسونج بمعالج مميز من كوالكوم .. لن تتخيل سعره

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A23

تعد معالجات شركة كوالكوم الأمريكية هي أفضل معالجات للهواتف الذكية، حيث تضم قدرات عالية تمكنها من تقديم أداء جيد لسنوات مع استخدام الهاتف بشكل مستمر، ولكن يعتبر العائق في الحصول على هاتف جيد يعمل بمعالج كوالكوم هو سعر هذا الهاتف. 

 

وتنقسم معالجات كوالكوم لفئة تتناسب مع الهواتف الرائدة ويكون سعرها مرتفع للغاية، ومعالجات للفئة المتوسطة ويكون سعرها أقل ولكن ليس رخيصا، إلا أن هناك عددا من الهواتف التي تعد من الفئة الاقتصادية ذات السعر الرخيص وتضم معالج مميز من كوالكوم.

 

ومن الهواتف الاقتصادية  ذات السعر الموفر والتي في نفس الوقت تحتوي على معالج كوالكوم من الفئة المتوسطة هاتف Galaxy A23 والذي يعد أكثر هواتف سامسونج الرخيصة تميزا، هذا بالإضافة إلى كونه يتميز بكاميرا فائقة بدقة 50 ميجابيكسل.        

 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A23 في السوق المصري بسعر حوالي 6 آلاف جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A23 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة 1080x2408 بيكسل، بالإضافة إلى حماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5،مع  ألوان الأبيض و الأزرق و الأسود والبرتقالي.  

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A23 بكاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. 

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A23 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، مع ميزات GPS و Wi-Fi وومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف. 

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A23 بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G  من شركة كوالكوم، يدعم تقنية 4G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 610 ، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة  4 و 6 و 8  جيجابايت رام ، وسعة تخزين 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة.

 

 

 

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