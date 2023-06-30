وفاة آلان أركين عن 89 عاما

توفي النجم الأمريكي آلان أركين الحائز على جائزة الأوسكار عن عمر يناهز 89 عاما، بعد مسيرة فنية كبيرة امتدت على مدار 7 عقود على المسرح وشاشة التلفزيون.

رحل آلان أركين أمس في منزله بكاليفورنيا، وأعلن أبنائه في بيان مشرتك خبر وفاته، ووصفوه بأنه كان موهبة فريدة من نوعها، وأب وجد زوج محب.

حقق آلان أركين نجاحا كبيرا بفيلم Little Miss Sunshine الذي فاز عنه بجائزة الأوسكار عام 2007، وترشح لجائزة أخرى عن دوره في فيلم Argo الذي شارك في بطولته مع بن أفليك، ونال أوسكار أفضل عمل.

استمر نجاح آلان أركين على مدار مسيرته الفنية حتى مسلسله الأخير The Kominsky Method الذي يعرض عبر منصة نتفليكس، ونال عنه ترشيحات لجوائز الإيمي.

لعب آلان أركين دور البطولة في The Kominsky Method مع مايكل دوجلاس، ويعد عمل كوميدي اجتماعي عن رجال كبار في السن يحاولان الاستمتاع بحياتهما.

بدأ أركين مسيرته كممثل مسرحي، وشارك مع فرقة كوميديا في شيكاغو، قبل أن ينتقل إلى برودواي في بداية الستينات، وحاز جائزة توني الشهيرة.

حاز آلان أركين أول ترشيح للأوسكار عام 1967، وهو نفس العام الذي ترشح فيه لنيل جائزة الإيمي عن حلقة تلفزيونية، ولم يركز على النجاح في السينما قدر إسهاماته في الدراما.