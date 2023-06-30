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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن : مرتضى منصور أرسل خطابا مهما للفيفا بشأن كهربا

مرتضى منصور
مرتضى منصور

شارك اللاعب أحمد حسن تصريحات مرتضى منصور حول غرامه كهربا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب أحمد حسن :"مرتضى منصور: أرسلنا للفيفا بكل اللغات أن محمود كهربا لم يلتزم بدفع الغرامة الموقعة عليه حتى الآن حتى يتم اتخاذ الإجراءات معه".

 

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المحامي الخاص بالنادي أرسل شكوى جديدة  للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفيد بأن  محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي لم يسدد الغرامة المالية المستحقة للنادي الأبيض في الموعد المحدد لها.

وأضاف رئيس النادي أنه سيتم الحجز على مستحقات كهربا لدى النادي الأهلي، وسيتم إخطار البنك المركزي بالحجز على أرصدة اللاعب وأسرته، كما سيتم الحجز على ممتلكاته.

وشدد رئيس النادي على أن الزمالك تمسك باستمرار إمام عاشور في صفوف الفريق ولكن اللاعب فضل الاحتراف بنادي ميتيلاند الدنماركي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بالرغم من أن النادي عرض عليه توقيع عقد جديد بمقابل مادي يناسبه.

وأضاف المستشار مرتضى منصور :" أن مصطفى فتحي هو من تمسك بالرحيل عن الزمالك للاحتراف في الدوري السعودي من قبل بالرغم من أن النادي عرض عليه توقيع عقد جديد من قبل".

وتابع قائلا :" الباب مفتوح أمام كل من طارق حامد وإمام عاشور  ومصطفى فتحي للعودة إلى صفوف الفريق، ولكن الزمالك لن يتحايل على أي لاعب للعودة إلى صفوفه مجددا، ولن يعود أي لاعب للفريق إلا إذا كانت هذه هي رغبة اللاعب في العودة".

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