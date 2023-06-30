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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة البرلمان : ثورة 30 يونيو منحة إلهية لشعب مصر في وقت عصيب

معتز محمد
معتز محمد

وصف النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة لها، بأنها كانت ثورة شعب، سعى للتخلص من قوى الشر والإرهاب للحفاظ على مقدرات الوطن، وانتشاله من براثن جماعة اختطفته وكادت تدفع به إلى الفوضى والحرب الأهلية والتفتت. قائلا: 30 يونيو ثورة ومنحة إلهية لمصر في وقت عصيب.

ونوه  محمود، في تصريح صحفي له اليوم، إلى ما قاله الرئيس السيسى، في كلمته بمناسبة ثورة 30 يونيو، إن  مصر لن تتخلى عما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات. وأن الشعب المصري ضرب في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، أروع مثالًا في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته، وأثبت أنه أقوى مما تصور أعداؤه، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود. قائلا: أن شعب مصر في 30 يونيو انتصر لارادته ودولته لحمايتها من الانهيار.

واشاد رئيس صناعة البرلمان، بتجديد الرئيس السيسي عبر كلمته اليوم، العهد مع المصريين قائلا: أجدد معكم في هذه الذكرى الغالية العهد، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبدًا عن ما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات فارقة نابعة من إرادتها في شتى مجالات الحياة رغم كل التحديات والأزمات.

واختتم  المهندس معتز  محمد محمود، إنه مهما قيل من كلمات في هذه الذكرى المجيدة الجليلة لثورة 30 يونيو، فإنها لن تعكس أبدا حب المصريين لها وتعلقهم بإنجازاتها ورؤيتهم وطنهم آمنا مستقرا، يدعو للفخر طيلة العشر سنوات الماضية.
 

30 يونيو الرئيس السيسي مجلس النواب الصناعة الإرهاب ثورة 30 يونيو

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