سكان شارع أبو الفضل الوزيري بحي ثان المحلة الكبرى يشكون من مخلفات هدم منزلين

اشتكى سكان شارع ابو الفضل الوزيري التابع لحى ثان المحلة الكبرى فى محافظة الغربية من وجود بقايا مخلفات البناء لمنزلين بجوار العمارات السكنية، لتشكل جبالًا متراكمة من الأتربة ونواتج الحفر أو الهدم وبقايا الخرسانة والطوب ، وبطبيعة الحال، اختلط بها بعض قمامة المنازل، الأمر الذي جعلهم يستغيثون من كثرة المخلفات .

ويقول المواطن حسان محفوظ في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد : السيد الدكتور معالي محافظ الغربيه تقدمت بشكوى يوم 16 فبراير و كان الرد انه تم تحويل الشكوى للجهه المختصة و لكن للأسف لم يتم إزالة اسباب الشكوى حتى الآن، مناشدا المسئولين إزالة الأنقاض الخاصة بالمنزلين الموضحين بالصور و الواقعان بشارع ابو الفضل الوزيري بجوار مسجد أبوبكر الطريني التابع لحي ثان المحله الكبري.

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