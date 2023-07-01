أهالي قرية بـ إيتاي البارود في البحيرة يناشدون رئيس البريد بتوفير ماكينات "ATM"

اشتكى أهالي قرية جنبواى التابعة لمركز إيتاى البارود محافظة البحيرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود ماكينة صرف آلى بمكتب بريد جنبواى على الرغم من تطوير المكتب منذ فترة قصيرة بأحدث الأجهزة.



ويقول المواطن مسعد النجار فى رسالته : نعانى نحن الموظفين وأصحاب المعاشات من صعوبة الحصول على المرتبات والمعاشات وخاصة فى أيام العطلات الرسمية، نظرا لعدم وجود ماكينة صرف آلى بالقرية.



وأضاف الأهالي: إن التعداد السكاني للقرية والقرى المجاورة كبير أكثر من 100 ألف نسمة، لذا نطالب بتوفير ماكينة ATM في مكتب بريد جنبواى تيسيرا على العملاء والمواطنين ورحمتهم من مشقة الذهاب إلى مدينة أخرى من الضغط على الماكينات الموجودة بالمدينة.

وتابع: “بسبب قلة عدد ماكينات الصرف الآلي، يؤدى إلى تكدس الأهالى مما يؤدي إلى زحام شديد على الماكينة اللي فيها الفلوس وده طبعا بيزود السرقة والناس تؤذي لما يفضلوا منتظرين المرتب وألا المعاش الشهر كله وفي الآخر يتسرق منه”.



وناشد أهالي القرية رئيس الهيئة القومية للبريد بسرعة التدخل وتوفير الماكينة تيسيرا على العملاء والمواطنين ورحمتهم من المعاناة أثناء عملية سحب الرواتب والمعاشات.



للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

01146268247



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