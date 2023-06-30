لاعب الزمالك يحضر مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

حرص عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد باستاد جهاز الرياضة العسكري لحضور مباراة طلائع الجيش أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقام اللاعب بمؤازرة فريقه السابق طلائع الجيش في لقاء اليوم أمام سيراميكا.

واستأنف اليوم الجمعة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 4 يوليو المقبل.

وكان الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على غزل المحلة بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.