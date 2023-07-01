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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالجمالية

التنقيب عن الأثار
التنقيب عن الأثار

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس ٤ أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل محل في الجمالية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على أربعة أشخاص أثناء قيامهم التنقيب عن الآثار داخل محل في الجمالية ، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل محل كائن بدائرة القسم.

تم استهداف المحل ، وأمكن ضبط 4 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المحل"ملك أحدهم" وعُثر بداخله على حفرة بعمق 5 متر ، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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