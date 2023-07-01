خالد محجوب: القضاء ولاية من الله ولا أكن العداء لـ"الإرهابية" .. فيديو

أكد المستشار خالد محجوب الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، أن محاربة والده الراحل للفكر المتطرف لا يعني أن يكن عداء أو موقف مسبق، من جماعة الإخوان الإرهابية.



وقال خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "عندما أجلس على منصة القضاء، أكون على حياد كامل، القضاء ليس وظيفة، وإنما ولاية ولاها الله سبحانه وتعالى للقاضي، ووضع في نفس القاضي إنسانيات، وعدالة منصفة، القاضي يكتسبها على مراحل تكوينه بداية من تعيين بقرار جمهوري معاون نيابة، وحتى الوصول لأعلى درجة".



وأردف: "لم أتولى قضايا الإخوان لأن والدي كان وزير أوقاف يحارب"، متابعا: "ليس لموقف والدي يقولوا نجيب ابنه يكون على منصة ضد هؤلاء لم يكن مطروحًا ولا مؤثرًا، كنا في حياد تام".