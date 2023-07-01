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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد محجوب: تلقيت رسالة تهديد بالقتل من الإخوان وأنا في الثانوية

المستشار خالد محجوب
المستشار خالد محجوب

كشف المستشار خالد محجوب رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن تهديدات الإخوان بالقتل لم تقف عند والده فقط، بل وصلت للتهديد بقتل أولاده أيضًا.

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خالد محجوب: أشكر شعب مصر من أعماق قلبي لدوره في 30 يونيو

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تأجيل حلقة المستشار خالد محجوب ببرنامج «الشاهد» إلى الغد


وقال خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كنا نقطن في حلوان، وتلقيت في الفيلا بحلوان وأنا في الصف الثاني الثانوي، خطاب في البريد رسالة تهديد مباشرة لوالدي ولأولاده، سلمتها، والوالدة طمنتنا وقالت لنا الوالد له دور وطني".
 

ولفت إلى أنه منذ تلك اللحظة، بدأ يطلع على كتابات تلك الجماعة التي تهدد بقتل الناس، فقرأ الرسالة القطبية، وقرأ عن نشأة الإخوان، وكل حاجة عنهم، ليعرف مصير والده.
 

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

الدكتور محمد الباز الصف الثاني الثانوي برنامج الشاهد تهديد بالقتل خالد محجوب رئيس محكمة الاستئناف فضائية اكسترا نيوز

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