مراكز شباب الإسكندرية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو وتشغيل الأغاني الوطنية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ، " مبادرة العيد أحلى بجميع مراكز الشباب ، وتزامنا مع احتفالات ثورة 30يونيو وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقاً لإستراتيجية الوزارة وتحقيقاً لأهدافها نحو مجتمع متكامل.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية استقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتزامنا مع احتفالات ذكري ثورة 30يونيو ، وإتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين.

تشهد مراكز الشباب إقبالا متزايدا للمواطنين، فاتحة أبوابها لإستقبال الجماهير من النشء والشباب فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، اليوم الجمعة 30 يونيو 2023 بعد النجاح الكبير الذي تحقق بإقبال كثيف لأداء صلاة العيد بساحات مراكز الشباب، وكذلك خلال اليومين الماضيين من إجازة عيد الاضحى المبارك بكافة مراكز الشباب.

وعملت مراكز الشباب على تكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية خلال اليوم الثالث بمبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب" فى إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتضمنت العديد من الفقرات الترويجية والفنية والبرامج الإستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

كما شهدت مراكز الشباب منذ الصباح الاحتفال بثورة 30 يونيو المجيدة ، وتشغيل الأغاني الوطنية واستقبال المترددين والرواد بالأعلام والورود والهدايا ، وذلك لتزامن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع ذكرى الثورة المجيدة ، وتستمر الاحتفالات حتى منتصف الليل.