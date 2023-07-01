هبة مجدي: خطوة المسرح عملتها مع يحيى الفخراني ومش بحب أعمل ألبومات

‏قالت الفنانة هبة مجدي أنها لا تفضل عمل ألبوم قائلة: "أنا مش بتاعت ألبومات وحفلات واقف على المسرح 4 ساعات"، وأن هناك مغنين متخصصين في هذا الأمر.



‏وتابعت هبة مجدي خلال لقائها في برنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامية "إيمان الحصري"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن أول مرة وقفت على المسرح كان مع الفنان الكبير يحيى الفخراني في مسرحية ليلة من الف ليلة وهذه مسرحية غنائية ليست سهلة بالمرة، مؤكدة أنها كانت تدرس المسرح الغنائي في معهد الموسيقى العربية.

خطوة المسرح

وأضافت أنها كانت تدرس الغناء المسرحي لمسرحية ليلة من الف ليلة في المعهد ثم تعرفت على الفنان يحيى الفخراني في عام 2015 وعلمت انه سيقوم بعمل مسرحية اسمها ليلة من الف ليلة وفي هذا التوقيت شعرت أنها يجب أن تأخذ هذه الخطوة لتتعلم من الفنان الكبير يحيى الفخراني ولأنها درست هذه المسرحية أيضا.