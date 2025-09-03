قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس بحوث الصحراء يناقش مع وفد صيني تعزيز التعاون بالقطاع الزراعي

أ ش أ

بحث الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، مع وفد من مكتب العلوم وتكنولوجيا الابتكار ، بمقاطعة خوبي بجمهورية الصين، سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الجامعات والمعاهد البحثية بالمقاطعة والمركز، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون البحثي العلمي الزراعي المشترك.

وترأس الوفد الصيني فانج يانفي مدير عام إدارة العلوم والتكنولوجيا بمقاطعة خوبي، كما ضم عددا من المسئولين من مكتب العلوم والتكنولوجيا وبلدية ووهان للابتكار العلمي والتكنولوجي، ومكتب تيانمن للعلوم والتكنولوجيا، وشركة ووهان للخدمات التقنية.

وناقش الجانبان - خلال اللقاء - إنشاء معامل بحثية مشتركة في مجالات التصحر ومكافحة الجفاف والملوحة، ومصادر المياه غير التقليدية، إلى جانب برامج تبادل زيارات للخبراء، وأكد الوفد الصيني أن مؤسسات خوبي تُعد من بين الأقوى عالميا في هذه المجالات.

وفي ختام الزيارة، وجه الوفد دعوة رسمية للدكتور حسام شوقي، وخبراء مركز بحوث الصحراء للمشاركة في المنتدى الأفريقي الصيني المزمع عقده قريبا في مدينة ووهان.

