سلامتك تهمنا .. وزارة النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات

في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت شعار "سلامتك تهمنا" للتوعية بالسلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، دعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات حفاظًا على أرواحهم وحمايةً للممتلكات العامة.

وأكدت وزارة النقل ضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد، وعدم اقتحامها أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها، مشيرةً إلى أن مثل هذه التصرفات قد تتسبب في إزهاق الأرواح وتعطيل حركة القطارات.

وشددت الوزارة على أن الالتزام بالعبور الآمن بعد فتح المزلقان ومرور القطار يمثل مسؤولية جماعية تسهم في تعزيز سلامة الركاب والمواطنين والحفاظ على انتظام حركة السكك الحديدية.

وتأتي هذه المناشدة ضمن جهود وزارة النقل لنشر الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بقواعد السلامة على الطرق والمزلقانات، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان.