قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قليل .. فصل الكهرباء عن 4 مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ
«ميكالي»: كنت قريبًا من تدريب الزمالك.. ولهذا السبب فشلت المفاوضات
«اللي الأهلي عايزه بيعمله».. تعليق قوي من عادل عبدالرحمن حول ملف تجديد إمام عاشور
الاتحاد الأوروبي يحظر مادة TPO في طلاء الأظافر الجل بسبب مخاطرها الصحية
روسيا تعلن إسقاط 27 طائرة مُسيرة أوكرانية فوق أراضيها
بسبب تهديدات الحوثيين.. نتنياهو ينقل جلسة الكابينيت إلى ملجأ سري مُحصّن
بالتزامن مع احتفالات بكين.. ترامب يتهم الصين وروسيا وكوريا بالتآمر ضد أمريكا
الجريدة الرسمية تنشر أسعار شحن السيارات الكهربائية
عادل عبدالرحمن: حسام حسن مهاجم «مصنوع».. والموهبة اتعملت عشان «الخطيب»
الخطيب يمنح عماد النحاس 24 ساعة لتشكيل جهازه الفني
احتفالات بكين التاريخية تجمع رؤساء الدول لاستعراض القوة والدبلوماسية
وزير بريطاني سابق: لا يمكن معاقبة شعب بأكمله بسبب «حماس».. والغرب يواجه اختبارًا أخلاقيًا |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سلامتك تهمنا .. وزارة النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت شعار "سلامتك تهمنا" للتوعية بالسلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، دعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات حفاظًا على أرواحهم وحمايةً للممتلكات العامة.

وأكدت وزارة النقل ضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد، وعدم اقتحامها أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها، مشيرةً إلى أن مثل هذه التصرفات قد تتسبب في إزهاق الأرواح وتعطيل حركة القطارات.

وشددت الوزارة على أن الالتزام بالعبور الآمن بعد فتح المزلقان ومرور القطار يمثل مسؤولية جماعية تسهم في تعزيز سلامة الركاب والمواطنين والحفاظ على انتظام حركة السكك الحديدية.

وتأتي هذه المناشدة ضمن جهود وزارة النقل لنشر الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بقواعد السلامة على الطرق والمزلقانات، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان.

النقل السكك الحديدية السكة الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى

غدا الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة بمدينة نجع حمادي بقنا

جوميز

الفتح السعودي يرد على مفاوضات الأهلي مع جوميز

سعر الذهب في مصر

الذهب عيار 21 يختم تعاملاته الثلاثاء بزيادة 55 جنيها

السلاح

ترسانة أسلحة ومخدرات.. الداخلية تعلن القضاء على أخطر تشكيل عصابي بالدقهلية

الطقس

شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف

جوزيه مورينيو

لسبب مثير .. مورينيو يرفض تدريب الأهلي

مضيفة مصر للطيران

بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

ترشيحاتنا

الإفتاء

حكم أخذ نسبة من أجر العمال مقابل توفير فرصة عمل لهم؟.. الإفتاء يجيب

الإفتاء

أمين الإفتاء: نزول إفرازات بنية بعد النفاس لا تبطل الصلاة إلا بشروط

الجامع الأزهر

بحضور قيادات سياسية ودينية.. الجامع الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي غدا

بالصور

الاتحاد الأوروبي يحظر مادة TPO في طلاء الأظافر الجل بسبب مخاطرها الصحية

مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر
مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر
مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر

دراسة تثير الجدل: نوع من الفيتامينات يُؤخّر الشيخوخة لسنوات

فيتامين د يساعد على تأخير عملية الشيخوخة
فيتامين د يساعد على تأخير عملية الشيخوخة
فيتامين د يساعد على تأخير عملية الشيخوخة

دراسة صادمة تحذّر السيدات وتثير الجدل: تصفيف الشعر يُعادل تدخين السجائر | تفاصيل

العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض
العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض
العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض

11 نوعًا من الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات مناسبة لمرضى السكري | تعرّف عليها

فواكة مناسبة لمرضى السكري
فواكة مناسبة لمرضى السكري
فواكة مناسبة لمرضى السكري

فيديو

قصه الطفل على

عبقري الإسماعيلية الصغير.. قصة الطفل «علي» معجزة الحساب الذهني |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

المزيد