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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إزاي تشتري سيارة مستعملة جيدة | تفاصيل

أزاي تشتري سيارة
أزاي تشتري سيارة مستعملة جيدة

شراء سيارة مستعملة من شأنه أن يوفر جزء من المال مقارنة بشراء سيارة جديدة ، وبالتالي يجب عند شراء سيارة مستعملة أن تكون علي دراية كافية بجميع أجزاء ومكونات السيارة، وان لم تكن كذلك فيجب عليك الاستعانة بأحد الأشخاص الذين يتوافر لديهم خبرة كافية لشراء سيارة مستعملة.

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الخبرة والدراية الكاملة بجميع أجزاء السيارة امر مهم جدا أن يكون لدي الشخص المقبل علي شراء سيارة مستعملة ، وذلك لان هناك الكثير من السيارات المستعملة تكون حلتها الفنية غير جيدة ولكنها تظهر بشكل جيد .

1- تحديد الخيار المناسب 

تحديد الخيار المناسب 

من الضروري أن يقوم الشخص المقبل علي شراء سيارة جديدة بتحديد حجم السيارة وكفاءة استهلاكها للوقود وعوامل الأمان التي يريدها بها، وذلك لتقليص دائرة الخيارات أمام المشتري ، وذلك لان سوق السيارات المستعمل يحتوي علي عدد غير محود من الإصدارات .

2- قيمة ميزانية الشراء 

قيمة ميزانية الشراء 

أي شخص يقبل علي شراء سيارة مستعملة يضع في اعتباره قيمة معينة لشراء تلك السيارة، ومن هنا يبدأ في البحث عن الخيارات المتاحة للشراء من السيارات مقابل القيمة المادية التي حددها .

3- مراجعة سجل الصيانة اذا توافر

مراجعة سجل الصيانة اذا توافر

اذا تواجد سجل الصيانة مع السيارة التي وقع عليها الاختيار ، فيجب عليك مراجعة ذلك السجل لتحديد المشكلات المتكررة بالسيارة ، بالإضافة الي عرض السيارة علي مركز للكشف علي جميع أجزائها .

4- فحص هيكل السيارة الخارجي 

فحص هيكل السيارة الخارجي 

من الضروري عند اختيار سيارة مستعملة للشراء أن يقوم صاحب السيارة بفحص هيكلها الخارجي بشكل جيد، وذلك من اجل التعرف علي أي أضرار بجسم السيارة ، مع إمكانية معرفة معالجتها من عدمه .

5- التأكد من أوراق السيارة

التأكد من أوراق السيارة

عند شراء السيارة يجب التأكد من رخصتها، وأوراق التسجيل الخاصة بها، والاطلاع علي فواتير الشراء، والحصول علي رقم المحرك والشاسية، ومطابقتهما علي أرض الواقع .

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