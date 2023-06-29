5 سيارات رياضية "زيرو" لم تصل للمليون.. بالأسعار

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات الرياضية، والتي استطاعت ان تحقق شعبية كبيرة نسبة إلى تصميمها المميز، والذي يتسم بالرحابة الداخلية، بالاضافة إلى ارتفاعها المناسب، الذي يمنحها افضلية التعامل مع الكثير من الطرق الوعرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية "زيرو" لم تصل للمليون

5 سيارات رياضية "زيرو" لم تصل للمليون

نبدأ بالنسخة الرياضية جيلي كول راي موديل 2023، حيث تبدأ اسعارها من 800 ألف جنيه للفئة الاولى، و 900 ألف للفئة الثانية، بينما يصل سعر الفئة الثالثة إلى 920 ألف جنيه، وتعتمد جميع الفئات على محرك تيربو سعة 1500 سي سي، بقوة 175 حصانا، و 255 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي من 7 نقلات، وزمن تسارع يبلغ 7.9 للوصول من 0 لـ 100 كم.

5 سيارات رياضية "زيرو" لم تصل للمليون

وتتصدر السيارة تيجو 3 موديل 2023 قائمة السيارات الرياضية الأرخص سعرًا بين طرازات العلامة التجارية الصينية شيري، حيث تقدم بسعر رسمي يبلغ 590 ألف جنيه، للفئة الوحيدة المطروحة في مصر، وتعتمد هذه السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا، و 160 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي جر أمامي، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة.

5 سيارات رياضية "زيرو" لم تصل للمليون

تقدم شركة سوزوكي اليابانية نسختها الرياضية جيمني بسعر يتراوح بين 984.900 جنيه و 994.900 جنيه، وتعتمد في قدراتها الفنية على محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، ينتج 102 حصانا و 130 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية، و 12.6 ثانية للتسارع من 0 لـ 100 كم/س.

5 سيارات رياضية "زيرو" لم تصل للمليون

واستطاعت شركة ام جي الصينية أن تقدم الكثير من السيارات الرياضية من بينهم النسخة ZS، والتي تبدأ أسعارها من 749.990 جنية حتى 809.990 جنيه، وتعتمد هذه السيارة على محرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات، بقوة 119 حصانا، و 150 نيوتن/متر، بالاضافة إلى وجود علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 4 سرعات.

5 سيارات رياضية "زيرو" لم تصل للمليون

تقدم شركة جاك الصينية النسخة JS4 مويل 2022 عبر فئتين من التجهيزات، الأولى بسعر رسمي يبلغ 799.900 جنيه والثانية 849.900 جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية بلغت 147 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي CVT دفع أمامي.