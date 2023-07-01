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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق الجسر الجوي لإعادة الحجاج إلى أرض الوطن.. مصرللطيران تسير 176 رحلة

صدى البلد

تطلق مصر للطيران الناقل الوطني، اليوم السبت، جسرها الجوي لـ إعادة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، ويستمر حتى 12 يوليو 2023، بإجمالى 176 رحلة جوية لـ إعادة الحجاج من الأراضي المقدسة بعد أداء الفريضة.

من المقرر أن تسير مصر للطيران جسر رحلات العودة بواقع 101 رحلة من جدة و75 رحلة من المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد والترانزيت.

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وأعلنت شركة مصر للطيران - في بيان يوم الأربعاء 28 يونيو الماضي- أن الحجاج الذين يحملون تذكرة (مصر للطيران)، وتكون رحلة عودتهم من MS، ويليها ثلاثة أرقام، سيكون إقلاع رحلتهم من مطار الملك عبد العزيز آل سعود الدولي، الصالة الشمالية، أما الحجاج الذين يحملون تذكرة (مصر للطيران)، وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها أربعة أرقام، فسيكون إقلاع رحلتهم من مدينة الحجاج بجدة.

تعليمات ضرورية

وأهابهت شركة مصر للطيران بالحجاج على ضرورة تواجدهم قبل موعد إقلاع الرحلة بثماني ساعات.

جسر جوي مصر للطيران 176 رحلة جوية الأراضي المقدسة إعادة الحجاج

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