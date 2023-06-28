مصر للطيران تعلن موعد عودة حجاج بيت الله الحرام.. وتحدد شرطًا مهمًا

أعلنت شركة مصر للطيران موعد بدء تسيير جسرها الجوي لـ عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن.

وحددت شركة مصر للطيران الأول من يوليو المقبل موعدا لـ عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة.

تفاصيل بيان شركة مصر للطيران

وصرحت شركة مصر للطيران - في بيان اليوم الأربعاء - بأن الحجاج الذين يحملون تذكرة (مصر للطيران)، وتكون رحلة عودتهم من MS، ويليها ثلاثة أرقام، سيكون إقلاع رحلتهم من مطار الملك عبد العزيز آل سعود الدولي، الصالة الشمالية، أما الحجاج الذين يحملون تذكرة (مصر للطيران)، وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها أربعة أرقام، فسيكون إقلاع رحلتهم من مدينة الحجاج بجدة.

وشددت شركة مصر للطيران، على ضرورة تواجد الحجاج قبل موعد إقلاع الرحلة بثماني ساعات.