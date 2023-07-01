الأسطورة حقيقة.. اكتشاف ميدالية عمرها 1800 لرأس ميدوسا| ما قصتها التاريخية

اكتشاف مذهل ظهر في منطقة كانت ذات يوم الحافة الشمالية للإمبراطورية الرومانية، حيث تم العثور على ميدالية عسكرية فضية تحمل رأس ميدوسا المغطى بالثعابين وتبلغ من العمر ما يقرب من 1800 عام.

وقد اكتشفت هذه الميدالية في موقع أثري إنجليزي، وهو حصن روماني إضافي تم بناؤه في أواخر القرن الأول.

وفقًا لتقرير منشور على فيسبوك من قبل The Vindolanda Trust، المنظمة التي تقود عمليات التنقيب، يحمل هذا الاكتشاف اسم "ميدالية فضية تصور رأس ميدوسا"، وتم العثور عليها في أرضية ثكنة تعود إلى الفترة الرومانية المعروفة باسم الاحتلال الهادرياني.

ويعتبر هذا الاكتشاف ثروة للعلماء والمؤرخين، حيث يمكن أن يلقي الضوء على الحضارة الرومانية والتاريخ العسكري في المنطقة. ويذكر أن حصن Vindolanda لا يزال يشكل مصدرًا هامًا للاكتشافات الأثرية، حيث يتم إجراء عمليات تنقيب مستمرة لاستكشاف المزيد من القطع الأثرية والأدلة التي تساعد على فهم الماضي.

ما قصة رأس ميدوسا

ميدوسا - التي تشتهر بوجود الثعابين للشعر والقدرة على تحويل الناس إلى حجر بمجرد لمحة - مذكورة في العديد من الأساطير اليونانية.

في القصة الأكثر شهرة ، قطع البطل اليوناني بيرسيوس رأس ميدوسا أثناء نومها، وقام بوضع ثعبين به حتى لا يتحجر ، وفقًا لمتحف متروبوليتان للفنون في نيو . مدينة يورك.

اعتمدت الثقافة الرومانية على الأساطير اليونانية ، بما في ذلك قصة ميدوسا. قال جون بوليني ، أستاذ تاريخ الفن والمتخصص في الفن اليوناني والروماني وعلم الآثار في جامعة جنوب كاليفورنيا ، إنه خلال العصر الروماني ، كان يُنظر إلى ميدوسا على أنها تصد الشر.

ويُصوَّر الإسكندر الأكبر على أنه يرتدي صدرية مع جورجون ميدوسا في هذه الفسيفساء الشهيرة له من بومبي.

وقال بوليني: "من العصور اليونانية، يعد هذا أمرًا بديهيًا قويًا لبعد الأشياء السيئة ، ولمنع حدوث الأشياء السيئة لك".

كما شوهد رأس ميدوسا المحاط بالثعبان على مقابر من العصر الروماني ، وفسيفساء في فيلات فاخرة ودروع قتالية. على سبيل المثال ، في فسيفساء القرن الأول الشهيرة للإسكندر الأكبر من بومبي ، تم تصوير الإسكندر بوجه ميدوسا على صدرته ، كما أشار بوليني.

تظهر ميدوسا أيضًا في الميداليات الأخرى التي تعود إلى العصر الروماني ، لكن التفاصيل تختلف. على سبيل المثال ، تمتلك أجنحة على رأسها. قال بوليني: "أحيانًا تراها بأجنحة ، وأحيانًا بدونها".

وتابع: “لا يوجد الكثير منهم ، بالطبع ، لأنهم كانوا معادن ثمينة، في النهاية، من المحتمل أن يكون معظمهم قد ذاب”.