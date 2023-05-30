باحث أثري: لن تقترب الحكومة من هدم أي مقابر مسجلة بالآثار

أكد الدكتور مصطفى الصادق، خبير وباحث أثري، أن بيان الحكومة يعني أنها لن تقترب من هدم المقابر المسجلة كأثر، مشددًا على أنه لن يتم هدم أي مقبرة مسجلة في وزارة الآثار ولكن كافة المقابر ليست أثر ولكن بها فن وتاريخ.

وأوضح "الصادق"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المكان الذي تخطى 100 سنه هو آثري، مؤكدا أنهم عليهم أن يعترفوا فقط بالأماكن الأثرية، وهناك بعض المقابر التي لم تتخطى الـ100 عام لكنها تحف من التاريخ كمقابر العلماء والفنانين، مشيرًا إلى أنه لم يكن لها قيمة فنية وتاريخية وبعضها لها جانب معنوي ونفسي.

وتابع: "بعض المقابر التي يتم هدمها لم تتجاوز الـ100 عام ولكن لها قيمة"، مشددًا على أن هذه المقابر لا تحتاج لخبير لكي يتم التأكد من مدى أثريتها من عدمه، موضحًا أن يجب أن يتم نقل المقابر بشكل يليق لها.

الحفاظ على المعالم التراثية

وأضاف لا أحد يعترض على التطوير ولكن يجب الحفاظ على المعالم التراثية، معقبًا: "بتمنى أن يتم التأكد من قيمة المقابر.. لازم ننظر أن هذا تاريخ وتراث وننقلها للجيل المقبل"، مؤكدًا أن هذا التاريخ هو ما نفتخر به، هناك مقابر يتخطى عمرها الـ1000 عام.