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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 1 يوليو 2023

صدى البلد

ينشر “صدى البلد”  أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 1 يوليو  2023 في السوق المحلي.

أسعار الحديد اليوم 


- سعر طن حديد المصريين بـ 37050 جنيها على أرض الشركة.

- سعر طن حديد عز بـ 38135 جنيها تسليم أرض الشركة.

- سعر طن حديد الجارحي بـ37000 جنيه تسليم أرض الشركة.

- سعر طن حديد العشري بـ 38000 جنيه تسليم أرض المصنع

- سعر طن حديد السويس للصلب بـ 32050 جنيها على أرض الشركة.

- سعر طن حديد بشاي بـ 38500 جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حديد المراكبي بـ 38500 جنيه على أرض الشركة.

- سعر طن حديد مصر ستيل بـ 40000 جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حديد العلا بـ 40400 جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حديد الجيوشي بـ 39500 جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حديد الكومي بـ 40600 جنيه تسليم أرض المصنع.

حجم إنتاج الحديد في مصر 

يبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن، ويزن حوالي 4.5 مليون طن، في حين أن وارداته من «البليت» تقدر بـ3.5 مليون طن، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

أسعار الأسمنت اليوم


- سعر الأسمنت المسلح بـ 1960 جنيها.

- سعر الأسمنت شركة النصر بـ 1940 جنيها.

- سعر طن أسمنت حلوان بـ 2000 جنيه.

- سعر طن أسمنت السويدي بـ 2000 جنيه.

- سعر الأسمنت التعمير، يتراوح ما بين 1870 و1880 جنيها.

- سعر طن أسمنت المخصوص بـ 1960 جنيها.

- سعر الأسمنت وادي النيل بـ 1860 جنيها.

- سعر الأسمنت المنيا بـ 1890 جنيها.

- سعر الأسمنت في شركة لافارج بـ 1960 جنيها.

- سعر طن أسمنت المعلم بـ 1860 جنيها.

- سعر أسمنت سيناء، يتراوح ما بين 1870 و1875 جنيها.

- سعر الأسمنت في الشركة الوطنية ببني سويف بـ 1780 جنيها.

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