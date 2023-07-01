زادت لهذا الرقم| الحد الأقصى للسحب من ماكينة ATM.. ولماذا يبحث عنها المواطنون؟

ارتفعت معدلات السحب من مكينة ATM خلال فترة عطلة عيد الاضحى المبارك، وارتفع مؤشر بحث المواطنين عن حدود السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي.

مكينة الصرف الآلي

الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي

يبلغ الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي ATM، وماكينات نقاط البيع الـPOS نحو 20 ألف جنيها فقط وفقا لقرارات البنك المركزي المصري.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري، الذي صدر مؤخرا وتضمن السماح للبنوك العاملة في السوق المحلية، ويبلغ عددها نحو 37 بنكا تمتلك نحو 21.975 ألف ماكينة صراف آلي ATM منتشرة في جميع أنحاء محافظات مصر، بزيادة حدود السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM للبنوك الأخرى لكافة البطاقات البنكية.

كما قرر البنك المركزي المصري، زيادة قيمة حد السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM، في المرة الواحدة إلي 4 آلاف جنيه بديلا عن 2000 جنيه فقط لا غير.

الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك

ويبلغ الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك هو 150 ألف جنيه يوميًا، بينما لا يوجد حد أقصى على الإيداع النقدي في البنوك المصرية.

وأتاح البنك المركزي المصري مرونة في امكانية تجاوز العملاء الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك المصرية بعد بعد الاطلاع على مستندات تدل على حاجة العميل لأموال تتجاوز الحد الأقصى للسحب اليومي.

مكينة الصرف الالي

ضخ الأموال بامكينة الصرف الآلي ATM

أعلنت البنوك المصرية العاملة في مصر، والتي يبلغ عددها نحو 37 بنكًا يعمل في السوق المحلية وتمتلك ما يتجاوز الـ 21.975 ألف ماكينة صراف آلي ATM على مستوى الجمهورية، زيادة تغذية ماكينات الصراف الآلي ATM ومتابعة عمل ماكينات الصراف الآلي لمواجهة أي أعطال قد تطرأ عليها خلال إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى 2023، وذكرة ثورة 30 يونيو.

وقامت البنوك المصرية بمضاعفة عمليات تغذية ماكينات الصراف الآلي ATM التي تمتلكها على مستوى محافظات الجمهورية، بالأموال على مدار اليوم لخدمة المواطنين لتوفير النقود اللازمة لعمليات السحب التي يقوم بها المواطنين، وحاملي البطاقات، خلال إجازة القطاع المصرفي بمناسبة عيد الأضحى 2023، وذكرة ثورة 30 يونيو.