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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنوك تبدأ تغذية ماكينات ATM بالعملات البلاستيكية

البنك المركزي
البنك المركزي

طبع البنك المركزي المصري قبل أيام عملة ال 20 جنيه الجديدة، وتوزيعها علي البنوك المصرية قبل بدء احتفالات عيد الأضحى المبارك .

كشفت مصادر مطلعة داخل البنك المركزي المصري أنه تم إبلاغ البنوك بضرورة ضخ وتغذية ماكينات الصراف الالي ATM بالعملات المعاونة الجديدة سواء ال ١٠ و ٢٠ جنيه البلاستيكية ضمن الاستعدادات الخاصة باستقبال العيد ومنح العيديات. 

بالإضافة إلي عمليات صرف الرواتب الخاصة بموظفي الدولة من البنوك في الوقت الحالي .
 

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وقالت المصادر إن عمليات تغذية الماكينات بالعملات المختلفة قبل تنفيذ البنوك لإجازة عيد الأضحي اعتبارا من الثلاثاء القادم. 
 

زيادة السيولة

واعلنت مصادر في البنك المركزي المصري عن طباعة عملة ال20 جنيه البلاستيكية بقيمة وصلت لملياري جنيه بزيادة السيولة في الاسواق خلال فترة العيد وهو ما يساعد علي تسريع وتيرة قبول العملة الجديدة في السوق. 
 

ونفت المصادر قيام البنك المركزي بسحب اي عملات قديمة من الأسواق في الوقت الحالي .

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