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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حفيد الزعيم يعلن خطوبته.. وعمرو سلامة يكشف أخر صورة لمصطفى درويش قبل الرحيل

مصطفى درويش وحفيد
مصطفى درويش وحفيد عادل إمام

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.. 

 

بعد شهرين .. عمرو سلامة يكشف عن آخر صورة لمصطفى درويش قبل رحيله

كشف المخرج عمرو سلامة مخرج فيلم شماريخ آخر أعمال الفنان الراحل مصطفى درويش عن صورة من كواليس تصوير الفيلم قبل وقوع الوفاة بيومين.

 

حفيد الزعيم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

احتفل عادل نجل المخرج رامي إمام بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك فى حفل عائلي اقتصر على حضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صور من حفل الخطوبة والتى تجمع العروسين بجانب مجموعة من الأصدقاء والأقارب منهم سارة نجلة الزعيم عادل إمام.
 

صور جديدة تجمع حفيد عادل إمام مع خطيبته من أيام الطفولة.. شاهد

احتفل عادل حفيد الزعيم عادل إمام بخطوبته على فريدة أشرف صديقة الطفولة ومدربة اللياقة البدنية الخاصة به.

الحفل اقتصر على حضوره عدد قليل من الأهل والأصدقاء بجانب أفراد أسرة العروسين، مع ظهور خاص لسارة أبنة عادل إمام.
 

مدربة لياقة بدنية.. معلومات عن خطيبة حفيد الزعيم عادل إمام

احتفل عادل رامي إمام حفيد الفنان عادل إمام بخطوبته مساء أمس الجمعة فى حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

 

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

أحيا مطرب المهرجانات حسن شاكوش مؤخرا حفلا غنائيا على أحد الشواطىء المخصصة للسيدات وسط حضور عدد كبير من جمهوره هناك. 
 

بيت الروبي يسجل 8 ملايين جنيه وتاج يلاحقه فى ثالث أيام عيد الأضحى

يشهد موسم عيد الأضحى الحالى عرض عدد كبير من الأفلام المختلفة ما بين الدراما والأكشن واللايت كوميدي، ويتنافس جميعهم فى حصد أكبر عدد من الإيرادات.
 

تعبت من الشغلانة دي.. رسالة قوية من رضا البحراوي لمنتقديه

وجه المطرب الشعبي رضا البحراوي رسالة قوية إلى منتقدي فنه وطريقة غنائه، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وكتب رضا البحراوي على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: “أول حاجه ربنا كبير أوى أوى أوى تاني حاجه اشكر كل جمهورى الي وقفوا معايا في كل النجاحات، و يا رب ابعد عنى الناس المريضة والناس الصفرة الي مش بيحبو الخير للناس”.

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