تعبت من الشغلانة دي .. رسالة قوية من رضا البحراوي لمنتقديه

وجه المطرب الشعبي رضا البحراوي رسالة قوية إلى منتقدي فنه وطريقة غنائه، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.



وكتب رضا البحراوي على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: “أول حاجه ربنا كبير أوى أوى أوى تاني حاجه اشكر كل جمهورى الي وقفوا معايا في كل النجاحات، و يا رب ابعد عنى الناس المريضة والناس الصفرة الي مش بيحبو الخير للناس”.



وأضاف: سيبوني بقا في حالي عشان انا والله والله تعبت في الشغلانة دى أوى، خليكوا في حالكو و سيبو الملك للمالك وشيل عينك عني.

وتابع: وهسيب جمهورى واخواتى هنا الي يردو، وطول ما انا فى نجاح عمرك ما هاترتاح.







تفاصيل حلقة رضا البحراوي مع اسعاد يونس

حل المطرب الشعبي رضا البحراوي، ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة "دي إم سي"، ليكشف عن كواليس طفولته وبداية دخوله عالم الغناء.

وقال المطرب الشعبي رضا البحراوي، خلال لقائه مع إسعاد يونس إنه عمل كل شئ في سن صغير، متابعا : "إشتغلت كل حاجة علشان أساعد أهلي في البيت وماجاش في بالي إني أوصل للنجاح ده".

وتابع رضا البحراوي : "والدي ووالدتي ناس على قدهم وكنت باخد 10 جنيه في اليوم، ولم اتوقع ما وصلت له الآن، واشتغلت كمسري علي سيارة ميكروباص مع شقيق السائق علي سيارة ملكنا".