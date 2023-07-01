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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| وقت انتهاء تكبيرات العيد.. عبادات مهمة بعد الحج.. دعاء آخر أيام التشريق

الدعاء
الدعاء

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية ، نرصد أبرزها في النشرة الدينية:

 

ماذا بعد الحج؟.. تعرف على أهم الأعمال والعبادات بعد العودة من المناسك
 

متى تنتهي تكبيرات العيد؟ رددها في آخر ساعة لها للفوز بالجنة ونعيمها
 

أدعية التوبة والاستغفار .. احرص عليها بعد كل صلاة
 

لماذا نهى الإسلام عن صيام أيام التشريق الثلاثة؟ علي جمعة يكشف السبب
 

«البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعوية موسعة للرد على التشويه المتطرف ضد القرآن
 

مفتي الجمهورية يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بنجاح موسم الحج لهذا العام
 

كيف جمع الإسلام بين نحر الحيوان والرأفة به؟ علي جمعة يجيب
 

دعاء آخر أيام التشريق.. لا ترد فيه دعوة رددوا 210 أدعية جامعة للخيرات

النشرة الدينية الحج تكبيرات العيد التوبة أيام التشريق القرآن

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