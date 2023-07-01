بعد انتشار صوره .. القبض على جزار مونوريل مدينة نصر.. شاهد

رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور مدعوم بصورة عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام جزار بتعليق لحوم على أحد أعمدة مرفق المونوريل بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد محل الواقعة وتبين حدوثها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة ، وأن وراء إرتكابها (مالك محل جزارة - سيدة "تعمل بذات المحل" - 2 جزارين متجولين .. جميعهم مقيمون بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وقيامهم بإستغلال فترة عيد الأضحى المبارك للعمل كجزارين متجولين وإتخاذهم من محل الواقعة مكان لممارسة عملهم .. وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الجزارة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.