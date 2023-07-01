ريال مدريد يخطط لخطف موهبة فنربخشة من برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن تخطيط نادي ريال مدريد لخطف موهبة فنربخشة التركي أردا جولير، من غريمه التقليدي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: “أن ريال مدريد يجهز لوفد مكون من إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بالنادي الملكي، وروبرتو كارلوس، أسطورة الميرينجي الذي لعب أيضا في فنربخشة، من أجل السفر إلى تركيا لحسم صفقة جولر”.

وأضافت: “اللاعب يمنح الأولوية لفريق ريال مدريد لأنه يحلم بارتداء قميصه”.

واختتمت: “برشلونة عرض 22 مليون يورو على دفعات، ما يزيد عن الشرط الجزائي البالغ 17.5 مليون يورو، وبالتالي يحتاج ريال مدريد لتقديم رقم أكبر لحسم الصفقة”.