أوكرانيا تبحث شروط خطة السلام مع سفراء من مجموعتي الـ7 والـ20

بحث رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، مع سفراء عدد من الدول والأمم المتحدة، أهمية تحقيق سلام بشروط معادلة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، للسلام.

وقال مكتب زيلينسكي في بيان صادر اليوم السبت، إن يرماك "بحث مع رؤساء للبعثات الدبلوماسية لمجموعة الدول السبع ومجموعة الـ20، والدنمارك والأمم المتحدة، تنفيذ صيغة فلاديمير زيلينسكي للسلام، حيث سيسمح تنفيذها بتحقيق سلام دائم وعادل في أوكرانيا، فضلا عن إرساء أسس الأمن في جميع أنحاء العالم، على أساس مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأشار البيان إلى أن "اليوم هناك اليوم حاجة "ملحة" لتنفيذ نقاط أخرى من الصيغة، ولا سيما تلك المتعلقة بالأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة".

وأعلن زيلينسكي في نوفمبر 2022 أن كييف لديها "خطة سلام" خاصة بها، وتتكون من 10 نقاط، من بينها ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة، فضلا عن تبادل "الأشخاص المحتجزين" وفقا لصيغة "الكل للجميع"، مع "استعادة" وحدة أراضي أوكرانيا.