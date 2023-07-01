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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تكشف الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد 2 يوليو، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كل الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأحد

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأحد، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد إن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الارتفاع في نسبة الرطوبة يزيد من الشعور بحرارة الطقس بمعدل (2-3) درجات مئوية.

الأرصاد تعلن بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 23
العاصمة الإدارية 35 23
6 أكتوبر 35 23
بنها 34 23
دمنهور 33 23
وادي النطرون 34 23
كفر الشيخ 32 22
المنصورة 34 23
الزقازيق 35 23
شبين الكوم 34 23
طنطا 34 22
دمياط 31 22
بورسعيد 33 23
الإسماعيلية 36 22
السويس 35 23
العريش 31 22
رفح 31 21
رأس سدر 37 23
نخل 35 17
كاترين 33 16
الطور 35 27
طابا 35 26
شرم الشيخ 38 28
الإسكندرية 30 23
العلمين الجديدة 30 23
مطروح 30 22
السلوم 32 23
سيوة 37 22
رأس غارب 37 27
الغردقة 38 28
سفاجا 37 27
مرسى علم 37 26
شلاتين 36 28
حلايب 34 29
أبو رماد 36 28
رأس حدربة 34 28
الفيوم 37 24
بني سويف 37 24
المنيا 37 24
أسيوط 37 25
سوهاج 38 26
قنا 40 26
الأقصر 41 27
أسوان 41 28
الوادي الجديد 40 27
أبو سمبل 40 27

 

الأرصاد طقس الظواهر الجوية درجات الحرارة هيئة الأرصاد

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