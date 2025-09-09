قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء الآثم على قطر ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الغربية.. مواجهة التحديات الفكرية وتعزيز القيم الأخلاقية بالمجتمع

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اليوم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الأستاذ الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وذلك بحضور فضيلة الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، وفضيلة الشيخ محمد نبيل أبو الخير مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، بجانب الأستاذ إيهاب زغلول المنسق الإعلامي لمنطقة وعظ الغربية، حيث جاء اللقاء لبحث آليات التعاون المشترك بين المحافظة والمجمع في تكثيف العمل الدعوي والتوعوي ومواجهة القضايا الفكرية والمجتمعية الراهنة، مع التركيز على الشباب كركيزة أساسية لبناء المستقبل.

جهود محافظ الغربية 

وفي مستهل اللقاء رحّب محافظ الغربية بقيادات مجمع البحوث الإسلامية، مشيدًا بالدور التاريخي للأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وما يقدمه من جهود رائدة في نشر قيم التسامح والاعتدال والحفاظ على الهوية الدينية الوسطية للمجتمع المصري. وأكد المحافظ أن المحافظة تضع ملف التوعية الفكرية والثقافية في مقدمة أولوياتها، نظرًا لما يواجهه المجتمع من تحديات غير مسبوقة بسبب انتشار الأفكار المتطرفة عبر الوسائل الرقمية، مشددًا على أن تعزيز الوعي الديني الوسطي والفهم الصحيح للإسلام يمثل درعًا واقيًا يحمي المجتمع من مخاطر الفكر المنحرف ويُسهم في تربية النشء على القيم الأخلاقية السليمة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وقال اللواء أشرف الجندي إن محافظة الغربية تدعم كامل الأنشطة الدعوية والثقافية التي ينفذها الأزهر الشريف ووعاظه على أرض المحافظة، سواء داخل المدارس والمعاهد والجامعات أو في المراكز والقرى، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم التسهيلات اللازمة لنجاح هذه الجهود بما يحقق التواصل المباشر مع المواطنين ويُعزز من وحدة النسيج المجتمعي، لافتًا إلى أن الشراكة مع مؤسسات الدولة الدينية والفكرية تُعد أحد أهم أركان بناء وعي وطني رشيد يحافظ على أمن واستقرار المجتمع.

مجمع البحوث الإسلامية 

من جانبه، أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن المجمع يحرص على أداء رسالته في نشر الفكر المستنير بالتعاون مع مؤسسات الدولة التنفيذية والتعليمية، مشيرًا إلى أن وعاظ وواعظات الأزهر الشريف يعملون بشكل ميداني للتواصل مع مختلف فئات المجتمع، إلى جانب الدور الحيوي الذي تقوم به لجان الفتوى المنتشرة في المراكز والمدن لخدمة المواطنين والإجابة عن تساؤلاتهم اليومية. كما شدّد على أن الخطط الدعوية القادمة تستهدف التواجد بقوة داخل المدارس والمعاهد والجامعات لترسيخ القيم الأخلاقية والتحذير من مخاطر الأفكار الشاذة التي تحاول النيل من عقول الشباب.

هذا وقد جاء اللقاء على هامش افتتاح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ومساعده لمعرض كتاب المجمع بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع طنطا، بحضور الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر فرع الوجه البحري، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين المؤسسات التعليمية والدينية والتنفيذية لتحقيق التكامل في نشر الثقافة الدينية الوسطية وبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات.

اخبار محافظة الغربية امين مجمع البحوث الإسلامية ديوان محافظة الدعوه والفتوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

لمبة العداد

لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

مريم عامر منيب وخطيبها الراحل عمرو ستين

كل حاجة فى حياتي .. مريم عامر منيب تنعى خطيبها عمرو ستين بكلمات مؤثرة

الفنانة هاله صدقي

تكريم هالة صدقي فى مهرجان بردية السينمائى .. اليوم

ياسمين سمير

ياسمين سمير تحصد شهادة تقدير في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

بالصور

وزير الإسكان يفتتح محطة صرف صحي خليل العزازي بمركز الزقازيق

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

بيتكرر ومش عارفة ليه .. اعرفي أخطر أسباب الإجهاض

الاجهاض
الاجهاض
الاجهاض

طريقة عمل صينية الجمبري الإسكندرانى

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.

تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد