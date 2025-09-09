الغربية.. مواجهة التحديات الفكرية وتعزيز القيم الأخلاقية بالمجتمع

استقبل اليوم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الأستاذ الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وذلك بحضور فضيلة الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، وفضيلة الشيخ محمد نبيل أبو الخير مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، بجانب الأستاذ إيهاب زغلول المنسق الإعلامي لمنطقة وعظ الغربية، حيث جاء اللقاء لبحث آليات التعاون المشترك بين المحافظة والمجمع في تكثيف العمل الدعوي والتوعوي ومواجهة القضايا الفكرية والمجتمعية الراهنة، مع التركيز على الشباب كركيزة أساسية لبناء المستقبل.

جهود محافظ الغربية

وفي مستهل اللقاء رحّب محافظ الغربية بقيادات مجمع البحوث الإسلامية، مشيدًا بالدور التاريخي للأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وما يقدمه من جهود رائدة في نشر قيم التسامح والاعتدال والحفاظ على الهوية الدينية الوسطية للمجتمع المصري. وأكد المحافظ أن المحافظة تضع ملف التوعية الفكرية والثقافية في مقدمة أولوياتها، نظرًا لما يواجهه المجتمع من تحديات غير مسبوقة بسبب انتشار الأفكار المتطرفة عبر الوسائل الرقمية، مشددًا على أن تعزيز الوعي الديني الوسطي والفهم الصحيح للإسلام يمثل درعًا واقيًا يحمي المجتمع من مخاطر الفكر المنحرف ويُسهم في تربية النشء على القيم الأخلاقية السليمة.

تحرك تنفيذي عاجل

وقال اللواء أشرف الجندي إن محافظة الغربية تدعم كامل الأنشطة الدعوية والثقافية التي ينفذها الأزهر الشريف ووعاظه على أرض المحافظة، سواء داخل المدارس والمعاهد والجامعات أو في المراكز والقرى، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم التسهيلات اللازمة لنجاح هذه الجهود بما يحقق التواصل المباشر مع المواطنين ويُعزز من وحدة النسيج المجتمعي، لافتًا إلى أن الشراكة مع مؤسسات الدولة الدينية والفكرية تُعد أحد أهم أركان بناء وعي وطني رشيد يحافظ على أمن واستقرار المجتمع.

مجمع البحوث الإسلامية

من جانبه، أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن المجمع يحرص على أداء رسالته في نشر الفكر المستنير بالتعاون مع مؤسسات الدولة التنفيذية والتعليمية، مشيرًا إلى أن وعاظ وواعظات الأزهر الشريف يعملون بشكل ميداني للتواصل مع مختلف فئات المجتمع، إلى جانب الدور الحيوي الذي تقوم به لجان الفتوى المنتشرة في المراكز والمدن لخدمة المواطنين والإجابة عن تساؤلاتهم اليومية. كما شدّد على أن الخطط الدعوية القادمة تستهدف التواجد بقوة داخل المدارس والمعاهد والجامعات لترسيخ القيم الأخلاقية والتحذير من مخاطر الأفكار الشاذة التي تحاول النيل من عقول الشباب.

هذا وقد جاء اللقاء على هامش افتتاح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ومساعده لمعرض كتاب المجمع بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع طنطا، بحضور الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر فرع الوجه البحري، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين المؤسسات التعليمية والدينية والتنفيذية لتحقيق التكامل في نشر الثقافة الدينية الوسطية وبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات.