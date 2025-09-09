قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يتابع حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع بالمنيرة الغربية وإمبابة والعمرانية

أحمد زهران

 تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجهودات هيئة النظافة والتجميل في تنفيذ عدد من الحملات اليومية بمختلف الأحياء، والتي استهدفت رفع كفاءة الشوارع والميادين الحيوية بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

في حي جنوب الجيزة، تم تنفيذ أعمال زراعة بالجزيرة الوسطى بشارع الجامعة، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ، كما شهد حي إمبابة حملات تجريد بشارع الوحدة، فضلًا عن أعمال تجريد مماثلة بشارع كيلاني خلف حديقة سفاري في نطاق حي المنيرة.

وفي حي الهرم، استكملت الهيئة أعمال النظافة والتجريد والغسيل والدهانات والكنس الآلي بشارع ترعة المريوطية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الدهانات بشارع عبد العزيز الباسل، وحملات تجريد بشارع التأمينات بحي إمبابة. كما شملت الحملات أعمال النظافة والتجريد بشارع ترعه الزمر ومحيط معرض اهلا مدارس بحي العمرانيه .

وفي إطار الخطة الشاملة للارتقاء بحالة النظاقة بالمحاور واصلت الأجهزة المختصة أعمالها بنزلة الطريق السياحي المؤدي إلى طريق الفيوم بما يحقق سيولة مرورية ويحافظ على المظهر العام.


وأكد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتي في إطار تكليفاته المستمرة برفع مستوى النظافة والتجميل وتكثيف حملات التجريد والكنس الآلي، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية وتوزيع فرق العمل على مختلف القطاعات لضمان استدامة النظافة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

رفع مخلفات اخبار الجيزة محافظة الجيزة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

