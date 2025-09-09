بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.. التليفزيون القطري يبث تدريبات عسكرية للجيش

عرضت قناة “ القاهرة الإخبارية”، لقطات بثها التليفزيون القطري لتدريبات عسكرية للجيش القطري بعد الهجمات الإسرائيلية على الدوحة.



وفي وقت سابق، أكد مصدر قيادي في حماس، نجاة الوفد القيادي لحركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية.

وأفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم عن وقوع انفجارات عنيفة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تكتم رسمي من القيادة الإسرائيلية في الساعات الأولى.

ونقلت القناة 13 العبرية أنباء أولية عن "انفجارات مجهولة المصدر في الدوحة"، مشيرة إلى أن حالة من "الصمت المطلق تسود أروقة قمة القيادة الإسرائيلية" دون توضيحات.

وكشفت القناة 12 العبرية نقلا عن "مسئول إسرائيلي" أن "الانفجارات في الدوحة كانت عملية اغتيال دقيقة استهدفت قياديين بارزين في حركة حماس".