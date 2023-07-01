سناء السعيد: المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي ..فيديو

قالت الدكتورة سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي، وكل امرأة مصرية تشعر بهذا في الوقت الحالي، لافتة إلى أن كل خطابات الرئيس السيسي يتحدث عن وجود المرأة وحق المرأة، وتمكينها في المجتمع المصري، وهي بمثابة رسالة واضحة لكل امرأة بأهمية متخذي القرار بالمرأة المصرية.



وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على فضائية "اكسترا نيوز"، أنه يوجد قرارات سياسية ونضال سياسي لتواجد المرأة على أرض الواقع، موضحة أن المرأة المصرية موجودة في الشوارع في أي استحقاقات انتخابية، فضلا عن أنها شريك فاعل في المجتمع المصري وظهر ذلك في ثورة 30 يونيو أمام الجميع.

وتطرقت عضو المجلس القومي للمرأة، للحديث عن المرأة في القرى والأرياف قائلة إن المرأة المستفيد الأول من مبادرة حياة كريمة، إذ أن المرأة هي الداعم الأول للأسرة، وبالتالي وضع الخدمات من صرف صحي، وغاز طبيعي، والبنية التحتية وغيرها تصب في صالح المرأة، ومن ثم الأسرة المصرية.

واستكملت، أن الدولة المصرية تعمل على دمج المرأة أيضا في خطط التنمية، وتحولها من مستهلكة إلى منتجة، إذ أنه يتم العمل في الأرياف على أن المرأة تصبح منتجة ومصدرة للمنتجات، وذلك من خلال المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحة أن المجلس القومي للمرأة يعمل على توعية المرأة على إدارة المشاريع وأن تتحول من منتجة إلى مستهلكة.

