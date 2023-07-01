عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سناء السعيد: المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي ..فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت الدكتورة سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي، وكل امرأة مصرية تشعر بهذا في الوقت الحالي، لافتة إلى أن كل خطابات الرئيس السيسي يتحدث عن وجود المرأة وحق المرأة، وتمكينها في المجتمع المصري، وهي بمثابة رسالة واضحة لكل امرأة بأهمية متخذي القرار بالمرأة المصرية. 


وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على فضائية "اكسترا نيوز"، أنه يوجد قرارات سياسية ونضال سياسي لتواجد المرأة على أرض الواقع، موضحة أن المرأة المصرية موجودة في الشوارع في أي استحقاقات انتخابية، فضلا عن أنها شريك فاعل في المجتمع المصري وظهر ذلك في ثورة 30 يونيو أمام الجميع.

وتطرقت عضو المجلس القومي للمرأة، للحديث عن المرأة في القرى والأرياف قائلة إن المرأة المستفيد الأول من مبادرة حياة كريمة، إذ أن المرأة هي الداعم الأول للأسرة، وبالتالي وضع الخدمات من صرف صحي، وغاز طبيعي، والبنية التحتية وغيرها تصب في صالح المرأة، ومن ثم الأسرة المصرية.

واستكملت، أن الدولة المصرية تعمل على دمج المرأة أيضا في خطط التنمية، وتحولها من مستهلكة إلى منتجة، إذ أنه يتم العمل في الأرياف على أن المرأة تصبح منتجة ومصدرة للمنتجات، وذلك من خلال المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحة أن المجلس القومي للمرأة يعمل على توعية المرأة على إدارة المشاريع وأن تتحول من منتجة إلى مستهلكة. 
 

سناء السعيد المراة الرئيس السيسي القومى للمرأة ثورة 30 يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

خدت قرار سريع| رد فعل صادم من غادة عبد الرازق بعد طلاقها

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

معركة كلامية بين خالد الغندور وأحمد شوبير بسبب إمام عاشور.. شاهد

مقتل نائل في فرنسا| شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة عن الحادث «لإثبات الحقيقة»

يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

هذه قائمة التهم الموجهة له| تشميع وغلق محل جزار المونوريل .. صور

ترشيحاتنا

غالبًا رايح الدوحة بكرة | شوبير يعلن خبرا مهمًا عن حمدي فتحي

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

حفاظا على حياة الأطفال .. مبيدات طبيعية لقتل الذباب

كارثة طبيعية في غرب اليابان.. وفاة شخص ومفقودان بسبب الأمطار الغزيرة

دعاء إتمام الحج.. وهذه الأعمال ينبغي أن يداوم عليها بعد العودة

بيان عاجل من الخارجية الإماراتية بشأن أحداث العنف في فرنسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفشة المحمرة | بأسهل الخطوات

أبو التفانين.. القصة الكاملة لتعليق جزار لحوم العيد على أعمدة المونوريل

7 أسباب| تفاصيل مدهشة.. لماذا لم يلبس الفراعنة الفضة؟

إياك تتجهلها| علامات خطيرة تشير للإصابة بـ السرطان

فيديو

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

رقص مع الأطفال.. التيك توكر نويل روبيسون يزور مستشفى57357.. فيديوجراف

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ