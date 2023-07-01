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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تهزم لبنان في كأس العالم لشباب السلة

صدى البلد

نجح منتخب مصر لشباب كرة السلة تحت 19 عامًا، في تحقيق أول انتصاراته في بطولة كأس العالم أمام منتخب لبنان، بنتيجة 78-77.

والتقى المنتخب المصري بنظيره اللبناني ظهر اليوم السبت، في مباراة تحديد أصحاب المراكز من الثالث عشر إلى السادس عشر، في كأس العالم للشباب التي تستضيفها المجر خلال الفترة من الفترة من 24 يونيو الماضي وحتى 2 يوليو الجاري.

وعلى الرغم من تأخر منتخب مصر في الفترات الثلاثة الأولى، بنتائج 23-20، 42-37، 61-53، على التوالي، إلا أنه نجح في العودة في النتيجة خلال الفترة الرابعة، التي أنهاها وأنهى اللقاء لصالحه بنتيجة 78-77.

وكان ياسين ياسر عبد الوهاب لاعب منتخب مصر هو الأفضل في المباراة من حيث الفاعلية، حيث أنه نجح في تسجيل 15 نقطة، وقدم 6 تمريرات حاسمة، فضلًا عن نجاحه في استعادة الكرة 12 مرة.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مواجهة مدغشقر والمجر، لمواجهته غدًا الأحد في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث عشر والرابع عشر في البطولة.

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