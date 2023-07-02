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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية هلا بالدقهلية يستغيثون: طريق صهرجت الكبرى بدون إنارة

صدى البلد

استغاث أهالي قرية هلا - التابعة لمركز ميت غمر - بمحافظة الدقهلية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “ بين الناس” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لعدم وجود أي إنارة تذكر بطريق صهرجت الكبرى مرورا بمدخل ميت يعيش وكفر الشيخ هلال ما يعرض حياتهم للخطر.

قال عماد إبراهيم "من أبناء القرية"، الطريق مظلم للغاية لعدم وجود أعمدة إنارة، رغم أهمية الطريق لأهالى القرية، باعتباره الطريق الرئيس للدخول والخروج من القرية، لذلك نتمنى أن تصل مناشدتنا لمحافظ الدقهلية لاتخاذ اللازم حرصاً على حياة الأهالى الذين يتعرضون لمشاكل لا حصر لها جراء الظلام الدامس خلال فترة الليل.

أضاف: سوء حالة الطريق وعدم توافر إضاءة يجعل السائقين وأصحاب السيارات الخاصة يرفضون الحضور إلى القرية، ما يجعل الأهالى فى حيرة من أمرهم حال إصابة أحدهم بمرض طارئ ليلاً.

أشار إلى أن تعرض بعض السائقين والمواطنين للسرقات من قطاع الطرق واللصوص الذين يستغلون حالة الظلام، وراء عزوف السائقين عن دخول القرية ليلاً، ما يجعل تركيب أعمدة لإنارة الطريق أمرا ضروريا للغاية.

طالب أهالى هلا ، أن ينظر محافظ الدقهلية لمشكلتهم بعين الأهمية، ويصدر أوامره بتركيب أعمدة إنارة على هذا الطريق الحيوى لأهالى القرية.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01063735950

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الظلام الدامس بدون تركيب كشافات سوء حالة الطريق صهرجت الكبرى عدم وجود أي إنارة يعرض حياتهم للخطر

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