أهالي قرية هلا بالدقهلية يستغيثون: طريق صهرجت الكبرى بدون إنارة

استغاث أهالي قرية هلا - التابعة لمركز ميت غمر - بمحافظة الدقهلية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “ بين الناس” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لعدم وجود أي إنارة تذكر بطريق صهرجت الكبرى مرورا بمدخل ميت يعيش وكفر الشيخ هلال ما يعرض حياتهم للخطر.

قال عماد إبراهيم "من أبناء القرية"، الطريق مظلم للغاية لعدم وجود أعمدة إنارة، رغم أهمية الطريق لأهالى القرية، باعتباره الطريق الرئيس للدخول والخروج من القرية، لذلك نتمنى أن تصل مناشدتنا لمحافظ الدقهلية لاتخاذ اللازم حرصاً على حياة الأهالى الذين يتعرضون لمشاكل لا حصر لها جراء الظلام الدامس خلال فترة الليل.

أضاف: سوء حالة الطريق وعدم توافر إضاءة يجعل السائقين وأصحاب السيارات الخاصة يرفضون الحضور إلى القرية، ما يجعل الأهالى فى حيرة من أمرهم حال إصابة أحدهم بمرض طارئ ليلاً.

أشار إلى أن تعرض بعض السائقين والمواطنين للسرقات من قطاع الطرق واللصوص الذين يستغلون حالة الظلام، وراء عزوف السائقين عن دخول القرية ليلاً، ما يجعل تركيب أعمدة لإنارة الطريق أمرا ضروريا للغاية.

طالب أهالى هلا ، أن ينظر محافظ الدقهلية لمشكلتهم بعين الأهمية، ويصدر أوامره بتركيب أعمدة إنارة على هذا الطريق الحيوى لأهالى القرية.

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