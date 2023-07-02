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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية العزازي بالشرقية يشكون من غلق مزلقان الجلاهمة

صدى البلد

استغاث أهالي قرية العزازي التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، فى رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد، بالمسئولين بسبب غلق مزلقان الجلاهمة.

 

ويقول المواطن عبد العظيم السيد عبدالكريم، في رسالته: “تم غلق مزلقان الجلاهمة المتنفس الوحيد لأكثر من ٤٠عزبة و٣٠ تابع فيهم كثافة سكانية أكثر من ٥٠ ألف نسمة ووحدة البياضي الصحية و١٠ مدارس ومعهد أبو خليفة الأزهري وإحنا بلد أرياف عايشين من زراعة الأراضي وتربية المواشي اللي عنده بقرة أو جاموسة وعايز يوديها غيطه تاني بر السكة الحديد يوديها ازاي؟ والطريق مغلق هل يعقل الفلاح يلف بالبقرة أو الجاموسة ٥ كيلو علشان يعدي لغيطه اللي لو فضلت كارثة قفل المزلقان زي ما هي بدون حلول الأراضي الزراعيه هتبور واللي عنده ثروه حيوانيه هيبيعها وهتكون خراب على الفلاحين بقرية العزازي مركز فاقوس شرقية”.

وناشد الأهالي المسؤولين العمل حل مشكلة غلق مزلقان الجلاهمة رأفة بحال الاهلي.

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

تربية المواشى غلق مزلقان

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