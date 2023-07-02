أهالي قرية العزازي بالشرقية يشكون من غلق مزلقان الجلاهمة

استغاث أهالي قرية العزازي التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، فى رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد، بالمسئولين بسبب غلق مزلقان الجلاهمة.

ويقول المواطن عبد العظيم السيد عبدالكريم، في رسالته: “تم غلق مزلقان الجلاهمة المتنفس الوحيد لأكثر من ٤٠عزبة و٣٠ تابع فيهم كثافة سكانية أكثر من ٥٠ ألف نسمة ووحدة البياضي الصحية و١٠ مدارس ومعهد أبو خليفة الأزهري وإحنا بلد أرياف عايشين من زراعة الأراضي وتربية المواشي اللي عنده بقرة أو جاموسة وعايز يوديها غيطه تاني بر السكة الحديد يوديها ازاي؟ والطريق مغلق هل يعقل الفلاح يلف بالبقرة أو الجاموسة ٥ كيلو علشان يعدي لغيطه اللي لو فضلت كارثة قفل المزلقان زي ما هي بدون حلول الأراضي الزراعيه هتبور واللي عنده ثروه حيوانيه هيبيعها وهتكون خراب على الفلاحين بقرية العزازي مركز فاقوس شرقية”.

وناشد الأهالي المسؤولين العمل حل مشكلة غلق مزلقان الجلاهمة رأفة بحال الاهلي.

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