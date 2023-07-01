لليوم الخامس بعد مقتل نائل.. فرنسا تستعد لأحداث عنف جديدة

تستعد السلطات الفرنسية اليوم السبت لليوم الخامس على التوالي من أعمال الشغب بإرسال تعزيزات إلى المدن المضطربة. حيث تم دفن الشاب البالغ من العمر 17 عامًا والذي أدى مقتله على يد شرطي إلى اندلاع الاحتجاجات العنيفة.

وألقت الشرطة القبض على 1311 شخصا ليل الجمعة والسبت ، وهو أعلى رقم منذ بدء الاحتجاجات العنيفة على مقتل ناهيل م. في ضاحية نانتير بباريس يوم الثلاثاء.

ونُهبت المتاجر وهوجمت ساحات البلديات في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد من قبل عصابات ، غالبًا ما تتكون من مراهقين منظمين على وسائل التواصل الاجتماعي ومسلحين بالألعاب النارية.

وصرح وزير الداخلية جيرالد دارمانين للصحفيين بأنه سيتم نشر 45 ألف عنصر من قوات الأمن ليل السبت إلى الأحد - وهو نفس العدد في الليلة السابقة - ولكن مع إرسال قوات ومعدات إضافية إلى ليون وجرينوبل ومرسيليا التي شهدت أسوأ أعمال الشغب الليلة السابقة.

وقال دارمانين إن الأرقام «سيتم تعزيزها بشكل كبير» في هذه المدن من أجل استعادة النظام الجمهوري بالكامل.

وكشفت الاحتجاجات على وفاة المراهق ، الذي كان من أصل جزائري ، عن التوترات العرقية الشديدة في فرنسا الحديثة وزيادة الرقابة على الشرطة التي اتُهمت منذ فترة طويلة باستفراد الأقليات.

تطور الأزمة غير مرحب به بشكل كبير بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون ، الذي كان يتطلع إلى المضي قدما في ولايته الثانية بعد أن واجه الاحتجاجات التي اندلعت في يناير بشأن رفع سن المعاشات التقاعدية.

وأعلنت الرئاسة الألمانية أن ماكرون تحدث هاتفيا مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير 'وأبلغه بالوضع في بلاده'.

- حوار واعمار -

بدأت مراسم تشييع ناهيل في ضاحية نانتير بباريس حيث كان يعيش ، وسط تجمع حشد كبير في أجواء متوترة مع وجود الشباب الذين لا يريدون تصوير وجوههم من قبل وسائل الإعلام ، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

أقيمت مراسم في وقت مبكر من بعد الظهر في المسجد في نانتير مع الدفن في مقبرة مونت فاليرين العملاقة في المنطقة.

وأكد شاهد عيان لوكالة فرانس برس انه انتهى الساعة 1530 بتوقيت جرينتش وشهدت 'انعكاس وبدون حوادث'.

في مداخلة نادرة بشأن قضية اجتماعية ، انضم المنتخب الفرنسي لكرة القدم ، الذي ينتمي العديد من لاعبيه البارزين إلى خلفيات أقلية ، إلى الدعوات لإنهاء الاشتباكات.

وقال الفريق في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي كابتن ونجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي 'زمن العنف يجب أن يفسح المجال أمام وقت الحداد والحوار وإعادة الإعمار.'

- صغير أو صغير -

في محاولة للحد من العنف ، توقفت الحافلات وقطارات الترام في فرنسا عن العمل بعد الساعة 9:00 مساءً (1900 بتوقيت جرينتش) وتم حظر بيع الألعاب النارية الكبيرة والسوائل القابلة للاشتعال.

كانت مدينة مرسيليا الساحلية الجنوبية مسرحًا للاشتباكات والنهب من الوسط والشمال في الأحياء ذات الدخل المنخفض التي تم إهمالها منذ فترة طويلة والتي زارها ماكرون في بداية الأسبوع.

تمضي السلطات في مرسيليا خطوة أبعد من خلال وقف جميع وسائل النقل الحضري من الساعة 6:00 مساءً ، بما في ذلك المترو ، وحظر جميع الاحتجاجات حتى يوم الأحد.

وتم إرسال تعزيزات من الشرطة إلى المدينة من بينها مدرعات وطائرتان مروحيتان.

وحث ماكرون الآباء على تحمل مسؤولية مثيري الشغب دون السن القانونية ، ثلثهم 'صغار السن أو صغار جدا'.

قال وزير العدل إريك دوبوند موريتي يوم السبت إن 30 في المائة من المعتقلين هم من القصر بينما قال دارمانين إن متوسط ​​عمر المعتقلين هو 17 فقط.

وأثارت الاضطرابات مخاوف في الخارج ، حيث استضافت فرنسا كأس العالم للرجبي في الخريف ودورة الألعاب الأولمبية في باريس صيف 2024.

قامت بريطانيا ودول أوروبية أخرى بتحديث نصائح السفر الخاصة بها لتحذير السياح بالابتعاد عن المناطق المتضررة من أعمال الشغب.

كان للاضطرابات تأثير كبير على الأحداث الثقافية في فرنسا حيث اضطرت المغنية ميلين فارمر إلى إلغاء الحفلات الموسيقية في الملعب وألغت دار الأزياء الفرنسية سيلين عرض الملابس الرجالية في باريس المقرر عقده في نهاية هذا الأسبوع.

ووجهت لشرطي يبلغ من العمر 38 عاما تهمة القتل العمد بسبب وفاة مراهق وتم حبسه احتياطيا.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن قتل المراهق المنحدر من شمال أفريقي كان 'لحظة للبلاد للتعامل بجدية مع القضايا العميقة للعنصرية والتمييز العنصري في تطبيق القانون'.