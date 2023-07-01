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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يتعادل مع حرس الحدود 2- 2 بالدوري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

تعادل الاتحاد السكندري مع حرس الحدود 2-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز  مصطفي جمال هدف تقدم حرس الحدود في الدقيقة 42 بعد رمية تماس طولية داخل منطقة الجزاء لصالح حرس الحدود عن طريق خالد سامي شتتها الدفاع إلى خارج المنطقة ليقابلها مصطفى جمال بتسديدة رائعة من لمسة واحدة لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 73  أحرز مابولولو هدف تعادل الاتحاد السكندري من خلال تصويبة من ساليفو مورو ارتطمت بعمر فتحي لاعب الاتحاد ووصلت إلى مابولولو الذي أنقض على الكرة وسددها من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وعاد مابولولو في الدقيقة 80 ليحرز هدف تقدم الاتحاد السكندري بعد تصويبة من إبراهيم حسن من خارج منطقة الجزاء لصالح الاتحاد ليغير مابولولو مسار الكرة لتسكن شباك حارس مرمى حرس الحدود

وفى الدقيقة ٩٩ تعادل حرس الحدود عن طريق محمود ممدوح

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: مصطفى ابراهيم وخالد صبحي وصبري رحيل وعمار حمدي

خط الوسط: خالد الغندور ومحمود عبدالعزيز وإسلام عبدالنعيم ومحمد محمود وناصر ناصر 

خط الهجوم: مابولولو.

بينما خاض حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: مؤمن عوض وخالد سامي وإبراهيم القاضي وإسلام عبداللاه

خط الوسط: حامد الجابري ومصطفى جمال واحمد فيلكس وإسلام جمال وايمانويل 

خط الهجوم: فالنتين

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